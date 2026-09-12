Флешка 256Gb SanDisk Ultra Curve 3.2 SDCZ550-256G-G46G
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Флешка 256Gb SanDisk Ultra Curve 3.2 SDCZ550-256G-G46G
Флеш-накопитель SanDisk Ultra Curve USB 3.2 объемом 256 Гб - воплощение инновационных технологий в сфере хранения данных. Этот компактный и стильный гаджет станет незаменимым помощником в хранении ваших файлов и переносе данных. SanDisk Ultra Curve совместим с большинством операционных систем, включая Windows и macOS. Это гарантирует безупречную работу накопителя на любых устройствах и платформах. Благодаря технологиям SanDisk, Ultra Curve обеспечивает надежное и долговечное хранение ваших данных. Ваши файлы всегда будут в безопасности. Ultra Curve сочетает в себе элегантность и функциональность. Компактный размер, изысканный дизайн и уникальная форма сделают его незаменимым аксессуаром.
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
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