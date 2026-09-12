Флешка 64Gb SmartBuy Scout USB 3.1 White SB064GB3SCW
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Характеристики
Тип товара
Флешки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-23%730 руб. 950 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 654561
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
10х8х1
Вес, г.
10
Описание товара Флешка 64Gb SmartBuy Scout USB 3.1 White SB064GB3SCW
USB Flash Smartbuy Scout в белом корпусе поддерживает стандарт USB 3.2 Gen1, который обеспечивает скорость обмена данными до 40 Мбайт/сек (запись) и до 100 Мбайт/чек (чтение). Подключить флешку можно к любому компьютерному устройству благодаря стандартному интерфейсу USB Type-A. Память USB Flash Smartbuy Scout обладает свободным объемом 64 ГБ, который можно занять различными файлами и всегда держать их под рукой. Монолитный пластиковый корпус укомплектован колпачком для защиты штекера от механических повреждений.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
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USB Flash Smartbuy Scout в белом корпусе поддерживает стандарт USB 3.2 Gen1, который обеспечивает скорость обмена данными до 40 Мбайт/сек (запись) и до 100 Мбайт/чек (чтение). Подключить флешку можно к любому компьютерному устройству благодаря стандартному интерфейсу USB Type-A. Память USB Flash Smartbuy Scout обладает свободным объемом 64 ГБ, который можно занять различными файлами и всегда держать их под рукой. Монолитный пластиковый корпус укомплектован колпачком для защиты штекера от механических повреждений.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
Флешка 64Gb SmartBuy Scout USB 3.1 White SB064GB3SCW - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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