Флешка Netac U116 mini 16GB USB3.2 (NT03U116N-016G-32WH)
Оригинальный товар
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Характеристики
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
16
Стандарт USB
USB 3.2 Gen 1
Скорость чтения данных, МБ/с
90
Скорость записи данных, МБ/с
30
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
720 руб.
В наличии
Код товара: 723396
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720 руб.
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Характеристики
Бренд
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
16
Стандарт USB
USB 3.2 Gen 1
Скорость чтения данных, МБ/с
90
Скорость записи данных, МБ/с
30
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х10х1
Вес, г.
20
Описание товара Флешка Netac U116 mini 16GB USB3.2 (NT03U116N-016G-32WH)
Флешка Netac с объёмом памяти 16 Гб — удобное решение для хранения документов, музыки и фото. Современный стандарт USB 3.2 Gen 1 обеспечивает быстроту работы: скорость чтения достигает 90 МБ/с, а скорость записи — 30 МБ/с. Вы быстро скопируете даже большие файлы. Корпус из пластика делает флешку лёгкой и практичной — её удобно брать с собой каждый день.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
Теги товара: 16 Гб
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
16
Стандарт USB
USB 3.2 Gen 1
Скорость чтения данных, МБ/с
90
Скорость записи данных, МБ/с
30
Страна производитель
Китай
Флешка Netac с объёмом памяти 16 Гб — удобное решение для хранения документов, музыки и фото. Современный стандарт USB 3.2 Gen 1 обеспечивает быстроту работы: скорость чтения достигает 90 МБ/с, а скорость записи — 30 МБ/с. Вы быстро скопируете даже большие файлы. Корпус из пластика делает флешку лёгкой и практичной — её удобно брать с собой каждый день.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
Теги товара: 16 Гб
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
Теги товара: 16 Гб
Флешка Netac U116 mini 16GB USB3.2 (NT03U116N-016G-32WH) - данный товар вы можете купить по цене 720 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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