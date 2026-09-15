Флешка 32Gb SmartBuy MU30 SB032GBMU3032
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Характеристики
Тип товара
Флешки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-9%730 руб. 800 руб.
В наличии
Код товара: 654519
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
730 руб. -9%
800 руб.
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
10х8х1
Вес, г.
10
Описание товара Флешка 32Gb SmartBuy MU30 SB032GBMU3032
USB Flash Smartbuy MU30 в сером корпусе поддерживает стандарт USB 2.0, благодаря которому запись информации на накопитель данных достигает скорости 10 Мбайт/сек. Подключить флешку к любому цифровому устройству позволит стандартный штекер USB Type-A. Корпус памяти USB Flash Smartbuy MU30 выполнен из прочного металла, миниатюрная конструкция обеспечивает размеры 31x13x6 мм. Накопитель данных можно всегда держать при себе благодаря отверстию, при помощи которого его можно закрепить на брелоке.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
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USB Flash Smartbuy MU30 в сером корпусе поддерживает стандарт USB 2.0, благодаря которому запись информации на накопитель данных достигает скорости 10 Мбайт/сек. Подключить флешку к любому цифровому устройству позволит стандартный штекер USB Type-A. Корпус памяти USB Flash Smartbuy MU30 выполнен из прочного металла, миниатюрная конструкция обеспечивает размеры 31x13x6 мм. Накопитель данных можно всегда держать при себе благодаря отверстию, при помощи которого его можно закрепить на брелоке.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
Флешка 32Gb SmartBuy MU30 SB032GBMU3032 - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 730 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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