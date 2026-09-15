Флешка 64Gb Netac U351 USB 2.0 NT03U351N-064G-20BK
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Флешки
Материал корпуса
металл
Объем памяти, Гб
64
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 3.2 gen1
Скорость чтения данных, МБ/с
35
Скорость записи данных, МБ/с
25
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
720 руб.
В наличии
Код товара: 654538
|
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Загружаем...
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Загружаем...
720 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Флешки
ReadyBoost
нет
Аппаратное шифрование данных
нет
Защита от перезаписи
нет
Защита паролем
нет
Особенности
компактный корпус, функциональное кольцо для крепления, монолит с колпачком
Резервное копирование данных
нет
Сжатие данных
нет
Цвет
черный
Материал корпуса
металл
Объем памяти, Гб
64
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 3.2 gen1
Индикатор передачи данных
нет
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
нет
Скорость чтения данных, МБ/с
35
Скорость записи данных, МБ/с
25
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х8х1
Вес, г.
12
Описание товара Флешка 64Gb Netac U351 USB 2.0 NT03U351N-064G-20BK
USB Flash 64 ГБ Netac U351 [NT03U351N-064G-30BK] станет отличным выбором для комфортной работы с файлами любого типа. Модель основана на передовых технологиях хранения данных и использует интерфейс USB версии 3.2 Gen1. Благодаря этому накопитель способен работать на высокой скорости, что позволит быстро перемещать и записывать фото и видео, а также другие файлы. Подключение модели к устройствам производится при помощи универсального разъема USB-A. Накопитель совместим с различными версиями операционных систем и не требует для начала работы установки дополнительного ПО.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 128 Гб, 256 Гб, USB 3.0, недорогие, с паролем, компактные
Теги товара: 64 Гб, большого объема, в металлическом корпусе
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Флешки
ReadyBoost
нет
Аппаратное шифрование данных
нет
Защита от перезаписи
нет
Защита паролем
нет
Особенности
компактный корпус, функциональное кольцо для крепления, монолит с колпачком
Резервное копирование данных
нет
Сжатие данных
нет
Цвет
черный
Материал корпуса
металл
Объем памяти, Гб
64
Развернуть
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 3.2 gen1
Индикатор передачи данных
нет
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
нет
Скорость чтения данных, МБ/с
35
Скорость записи данных, МБ/с
25
Страна производитель
Китай
USB Flash 64 ГБ Netac U351 [NT03U351N-064G-30BK] станет отличным выбором для комфортной работы с файлами любого типа. Модель основана на передовых технологиях хранения данных и использует интерфейс USB версии 3.2 Gen1. Благодаря этому накопитель способен работать на высокой скорости, что позволит быстро перемещать и записывать фото и видео, а также другие файлы. Подключение модели к устройствам производится при помощи универсального разъема USB-A. Накопитель совместим с различными версиями операционных систем и не требует для начала работы установки дополнительного ПО.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 128 Гб, 256 Гб, USB 3.0, недорогие, с паролем, компактные
Теги товара: 64 Гб, большого объема, в металлическом корпусе
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 128 Гб, 256 Гб, USB 3.0, недорогие, с паролем, компактные
Теги товара: 64 Гб, большого объема, в металлическом корпусе
Флешка 64Gb Netac U351 USB 2.0 NT03U351N-064G-20BK - данный товар вы можете купить по цене 720 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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