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Флешка Kingston USB3.2 256GB (DTXON/256GB) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Флешка Kingston USB3.2 256GB (DTXON/256GB)

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Флешка Kingston USB3.2 256GB (DTXON/256GB) - фото 1
Флешка Kingston USB3.2 256GB (DTXON/256GB) - фото 2
Флешка Kingston USB3.2 256GB (DTXON/256GB) - фото 3
Флешка Kingston USB3.2 256GB (DTXON/256GB) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Флешки
  • Флешка Kingston USB3.2 256GB (DTXON/256GB) - фото 1
  • Флешка Kingston USB3.2 256GB (DTXON/256GB) - фото 2
  • Флешка Kingston USB3.2 256GB (DTXON/256GB) - фото 3
  • Флешка Kingston USB3.2 256GB (DTXON/256GB) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 930 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 650969
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Характеристики

Бренд
Kingston
Тип товара
Флешки
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, г.
20

Описание товара Флешка Kingston USB3.2 256GB (DTXON/256GB)

Память USB Flash Kingston DataTraveler Exodia Onyx – компактный накопитель данных, ставший обладателем сдвижного колпачка. Такая конструкция способствует защите штекера тогда, когда вы не используете флешку. Стандарт USB 3.2 Gen 1 гарантирует быструю передачу файлов любого типа и размера. Накопитель данных Kingston DataTraveler Exodia Onyx обладает объемом 256 ГБ, что позволит всегда иметь под рукой важные документы в электронном виде, фотографии, музыку, фильмы и многое другое. Модель может использоваться с любыми устройствами, оснащенными разъемом USB.

Отзывы о товаре Флешка Kingston USB3.2 256GB (DTXON/256GB)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Kingston
Тип товара
Флешки
Страна производитель
Китай
Описание
Память USB Flash Kingston DataTraveler Exodia Onyx – компактный накопитель данных, ставший обладателем сдвижного колпачка. Такая конструкция способствует защите штекера тогда, когда вы не используете флешку. Стандарт USB 3.2 Gen 1 гарантирует быструю передачу файлов любого типа и размера. Накопитель данных Kingston DataTraveler Exodia Onyx обладает объемом 256 ГБ, что позволит всегда иметь под рукой важные документы в электронном виде, фотографии, музыку, фильмы и многое другое. Модель может использоваться с любыми устройствами, оснащенными разъемом USB.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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