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Флешка SanDisk Cruzer 128GB (SDCZ60-128G-B35) USB 2.0 черный/красный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Флешка SanDisk Cruzer 128GB (SDCZ60-128G-B35) USB 2.0 черный/красный

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Флешка SanDisk Cruzer 128GB USB 2.0
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-3%
1 780 руб.  1 830 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 216937
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Характеристики

Бренд
SANDISK
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Размеры в упаковке, см
5х2х1
Вес, г.
20

Описание товара Флешка SanDisk Cruzer 128GB (SDCZ60-128G-B35) USB 2.0 черный/красный

SanDisk Cruzer Glide – флеш-накопитель, предназначенный для хранения и транспортировки файлов различных типов: фотографий, видеороликов, музыки и текстовых документов. Благодаря компактным размерам он легко поместится в сумке или кармане верхней одежды. 

Отзывы о товаре Флешка SanDisk Cruzer 128GB (SDCZ60-128G-B35) USB 2.0 черный/красный




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Характеристики
Бренд
SANDISK
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Описание
SanDisk Cruzer Glide – флеш-накопитель, предназначенный для хранения и транспортировки файлов различных типов: фотографий, видеороликов, музыки и текстовых документов. Благодаря компактным размерам он легко поместится в сумке или кармане верхней одежды. 
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Флешка SanDisk Cruzer 128GB (SDCZ60-128G-B35) USB 2.0 черный/красный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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