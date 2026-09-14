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Флешка Transcend 790C USB 3.0 TS128GJF790C 128Gb Черная купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Флешка Transcend 790C USB 3.0 TS128GJF790C 128Gb Черная

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Флешка Transcend 790C USB 3.0 TS128GJF790C 128Gb Черная - фото 1
Флешка Transcend 790C USB 3.0 TS128GJF790C 128Gb Черная - фото 2
Флешка Transcend 790C USB 3.0 TS128GJF790C 128Gb Черная - фото 3
Флешка Transcend 790C USB 3.0 TS128GJF790C 128Gb Черная - фото 4
Флешка Transcend 790C USB 3.0 TS128GJF790C 128Gb Черная - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
128
Интерфейс
USB C 3.2 gen1
  • Флешка Transcend 790C USB 3.0 TS128GJF790C 128Gb Черная - фото 1
  • Флешка Transcend 790C USB 3.0 TS128GJF790C 128Gb Черная - фото 2
  • Флешка Transcend 790C USB 3.0 TS128GJF790C 128Gb Черная - фото 3
  • Флешка Transcend 790C USB 3.0 TS128GJF790C 128Gb Черная - фото 4
  • Флешка Transcend 790C USB 3.0 TS128GJF790C 128Gb Черная - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 450 руб. 
Начислим 40 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 494311
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Флешка Transcend 790C USB 3.0 TS128GJF790C 128Gb Черная
2 450 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Transcend
Тип товара
Защита паролем
нет
Особенности
поддержка OTG, выдвижной разъем
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
128
Интерфейс
USB C 3.2 gen1
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х10х1
Вес, г.
130

Описание товара Флешка Transcend 790C USB 3.0 TS128GJF790C 128Gb Черная

Флеш-накопитель Transcend JetFlash 790C не имеет защитного колпачка, но, при этом, оснащен выдвигаемым разъемом USB Type-C. Благодаря интерфейсу USB 3.2 Gen 1 и емкости 128 Гб, JetFlash790C позволяет максимально упростить хранение и перенос цифровых файлов.



Теги товара: 128 Гб, большого объема

Отзывы о товаре Флешка Transcend 790C USB 3.0 TS128GJF790C 128Gb Черная




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Transcend
Тип товара
Защита паролем
нет
Особенности
поддержка OTG, выдвижной разъем
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
128
Интерфейс
USB C 3.2 gen1
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
да
Страна производитель
Китай
Описание
Флеш-накопитель Transcend JetFlash 790C не имеет защитного колпачка, но, при этом, оснащен выдвигаемым разъемом USB Type-C. Благодаря интерфейсу USB 3.2 Gen 1 и емкости 128 Гб, JetFlash790C позволяет максимально упростить хранение и перенос цифровых файлов.


Теги товара: 128 Гб, большого объема
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Флешка Transcend 790C USB 3.0 TS128GJF790C 128Gb Черная - по цене 2450 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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