Флешка SanDisk Ultra Fit (SDCZ430-128G-G46) USB3.1 черный
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
128
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 3.1
Скорость чтения данных, МБ/с
150
Скорость записи данных, МБ/с
40
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 430 руб.
В наличии
Код товара: 194117
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 430 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
USB-флеш-накопитель
ReadyBoost
нет
Аппаратное шифрование данных
нет
Защита от перезаписи
нет
Защита паролем
нет
Особенности
нестандартный дизайн
Резервное копирование данных
нет
Сжатие данных
нет
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
128
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 3.1
Индикатор передачи данных
нет
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
нет
Скорость чтения данных, МБ/с
150
Скорость записи данных, МБ/с
40
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х11х1
Вес, г.
20
Описание товара Флешка SanDisk Ultra Fit (SDCZ430-128G-G46) USB3.1 черный
Флеш-накопитель SanDisk Ultra Fit USB 3.1 обеспечивает производительность, которая позволит загружать полноформатные фильмы до 15 раз быстрее, чем с помощью стандартных накопителей USB 2.0.1
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 256 Гб, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
Теги товара: 128 Гб, большого объема
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
USB-флеш-накопитель
ReadyBoost
нет
Аппаратное шифрование данных
нет
Защита от перезаписи
нет
Защита паролем
нет
Особенности
нестандартный дизайн
Резервное копирование данных
нет
Сжатие данных
нет
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
128
Развернуть
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 3.1
Индикатор передачи данных
нет
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
нет
Скорость чтения данных, МБ/с
150
Скорость записи данных, МБ/с
40
Страна производитель
Китай
Флеш-накопитель SanDisk Ultra Fit USB 3.1 обеспечивает производительность, которая позволит загружать полноформатные фильмы до 15 раз быстрее, чем с помощью стандартных накопителей USB 2.0.1
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 256 Гб, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
Теги товара: 128 Гб, большого объема
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 256 Гб, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
Теги товара: 128 Гб, большого объема
Достоинства:
Комментарий:
компактная, скорость отличная, но ёмкость накопителя не 128 Гб, а 112)
Достоинства:
Комментарий:
Обычная флешка. Отличается только надежностью. Брал давно 8 потом 16 потом 64 и вот до 128 накопил файликов.
Достоинства:
Комментарий:
качество супер, скорость соответствует. Рекомендую к пакупке. в машину не пойдет, формат fat32 не поддерживает, объем большой. Либо искать вариант форматирования сторонними программами.
Достоинства:
Комментарий:
отлично воспроизводит и быстро пишет. рекомендую к покупке.
Достоинства:
Комментарий:
пришла в заводской, запаяной упаковке, из заявленных 128гб доступно 114, но это математика и нормально. покупкой доволен и рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Скорость 62 мб.с. Хлипкая. на сколько хватит?После заполнения 50% скорость упала до 45 мб. с. Корпус очень хлипкий, сломается раньше чем накроется.
Достоинства:
Комментарий:
Флэшка супер, мелкая и очень быстрая.
Достоинства:
Комментарий:
Милипиздрическая, как и нужно было для использования в 5.1 декодере. Скорость при записи около 35-40 мб/сек. Объём соответствует.
Достоинства:
Комментарий:
Отлично. Характеристики соответствующие.
Достоинства:
Комментарий:
Работает на удивление быстро.
Достоинства:
Комментарий:
Флешка радует. Скорость тоже.Многие пишут,что греется,я бы так не сказал. Тёпленькая,но не критично. Я доволен.
Достоинства:
Комментарий:
работает, соответствует характеристикам
Достоинства:
Комментарий:
Отличная флешка, скорость высокая, единственный нюанс сам корпус пластиковый надо быть аккуратным, а так всем полностью доволен
Достоинства:
Комментарий:
работает музыка в машине играет.
Достоинства:
Комментарий:
Флешка огонь, скорость впечатляет, хоть и не на всех устройствах постоянна. Покупкой доволен.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошо упаковали,доставка на 2дня раньше срока. Скорости приличные,но это на пустую. По мере заполнения будут ессно падать. Из 128ми доступно 116. Компактная и шустрая.
Флешка SanDisk Ultra Fit (SDCZ430-128G-G46) USB3.1 черный - этот товар вы можете купить по цене 2430 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Флешка SanDisk Ultra Fit (SDCZ430-128G-G46) USB3.1 черный
Достоинства:
Комментарий:
компактная, скорость отличная, но ёмкость накопителя не 128 Гб, а 112)
Достоинства:
Комментарий:
Обычная флешка. Отличается только надежностью. Брал давно 8 потом 16 потом 64 и вот до 128 накопил файликов.
Достоинства:
Комментарий:
качество супер, скорость соответствует. Рекомендую к пакупке. в машину не пойдет, формат fat32 не поддерживает, объем большой. Либо искать вариант форматирования сторонними программами.
Достоинства:
Комментарий:
отлично воспроизводит и быстро пишет. рекомендую к покупке.
Достоинства:
Комментарий:
пришла в заводской, запаяной упаковке, из заявленных 128гб доступно 114, но это математика и нормально. покупкой доволен и рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Скорость 62 мб.с. Хлипкая. на сколько хватит?После заполнения 50% скорость упала до 45 мб. с. Корпус очень хлипкий, сломается раньше чем накроется.
Достоинства:
Комментарий:
Флэшка супер, мелкая и очень быстрая.
Достоинства:
Комментарий:
Милипиздрическая, как и нужно было для использования в 5.1 декодере. Скорость при записи около 35-40 мб/сек. Объём соответствует.
Достоинства:
Комментарий:
Отлично. Характеристики соответствующие.
Достоинства:
Комментарий:
Работает на удивление быстро.
Достоинства:
Комментарий:
Флешка радует. Скорость тоже.Многие пишут,что греется,я бы так не сказал. Тёпленькая,но не критично. Я доволен.
Достоинства:
Комментарий:
работает, соответствует характеристикам
Достоинства:
Комментарий:
Отличная флешка, скорость высокая, единственный нюанс сам корпус пластиковый надо быть аккуратным, а так всем полностью доволен
Достоинства:
Комментарий:
работает музыка в машине играет.
Достоинства:
Комментарий:
Флешка огонь, скорость впечатляет, хоть и не на всех устройствах постоянна. Покупкой доволен.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошо упаковали,доставка на 2дня раньше срока. Скорости приличные,но это на пустую. По мере заполнения будут ессно падать. Из 128ми доступно 116. Компактная и шустрая.