Флешка SmartBuy V-Cut 256Gb (SB256GBVC-S3) silver
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Характеристики
Тип товара
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 590 руб.
В наличии
Код товара: 496363
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 590 руб.
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
5х2х1
Вес, г.
5
Описание товара Флешка SmartBuy V-Cut 256Gb (SB256GBVC-S3) silver
Smartbuy V-Cut – классический флеш-диск, простой в использовании и надёжный. Вы сможете хранить на нём документы, фотографии, любимые фильмы, сериалы, музыку и любую другую информацию. Широко распространённый интерфейс USB 3.0 не доставит никаких проблем с коммуникацией: синхронизируйте накопитель с ноутбуком, автомагнитолой, акустической системой и другими устройствами. Компактный аксессуар весит всего 10 г, его можно без труда носить всегда с собой. Отверстие для шнурка даст возможность прикрепить его, например, на связку ключей, чтобы при необходимости он был под рукой. Корпус флешки сделан из прочного пластика и металла, он надёжно защищает её от случайных повреждений. Коннектор прикрывает колпачок.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
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Smartbuy V-Cut – классический флеш-диск, простой в использовании и надёжный. Вы сможете хранить на нём документы, фотографии, любимые фильмы, сериалы, музыку и любую другую информацию. Широко распространённый интерфейс USB 3.0 не доставит никаких проблем с коммуникацией: синхронизируйте накопитель с ноутбуком, автомагнитолой, акустической системой и другими устройствами. Компактный аксессуар весит всего 10 г, его можно без труда носить всегда с собой. Отверстие для шнурка даст возможность прикрепить его, например, на связку ключей, чтобы при необходимости он был под рукой. Корпус флешки сделан из прочного пластика и металла, он надёжно защищает её от случайных повреждений. Коннектор прикрывает колпачок.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
Флешка SmartBuy V-Cut 256Gb (SB256GBVC-S3) silver - данный товар вы можете купить по цене 2590 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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