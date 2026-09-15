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Флешка Netac U352 256Gb (NT03U352N-256G-30PN) USB3.0 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Флешка Netac U352 256Gb (NT03U352N-256G-30PN) USB3.0

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Флешка Netac U352 256Gb (NT03U352N-256G-30PN) USB3.0 - фото 1
Флешка Netac U352 256Gb (NT03U352N-256G-30PN) USB3.0 - фото 2
Флешка Netac U352 256Gb (NT03U352N-256G-30PN) USB3.0 - фото 3
Флешка Netac U352 256Gb (NT03U352N-256G-30PN) USB3.0 - фото 4
Флешка Netac U352 256Gb (NT03U352N-256G-30PN) USB3.0 - фото 5
Флешка Netac U352 256Gb (NT03U352N-256G-30PN) USB3.0 - фото 6
Флешка Netac U352 256Gb (NT03U352N-256G-30PN) USB3.0 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материал корпуса
металл
Объем памяти, Гб
256
Интерфейс
USB Type-A
  • Флешка Netac U352 256Gb (NT03U352N-256G-30PN) USB3.0 - фото 1
  • Флешка Netac U352 256Gb (NT03U352N-256G-30PN) USB3.0 - фото 2
  • Флешка Netac U352 256Gb (NT03U352N-256G-30PN) USB3.0 - фото 3
  • Флешка Netac U352 256Gb (NT03U352N-256G-30PN) USB3.0 - фото 4
  • Флешка Netac U352 256Gb (NT03U352N-256G-30PN) USB3.0 - фото 5
  • Флешка Netac U352 256Gb (NT03U352N-256G-30PN) USB3.0 - фото 6
  • Флешка Netac U352 256Gb (NT03U352N-256G-30PN) USB3.0 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 050 руб. 
Начислим 49 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 505120
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Флешка Netac U352 256Gb (NT03U352N-256G-30PN) USB3.0
3 050 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
NETAC
Тип товара
Особенности
конструкция монолит с колпачком
Цвет
серебряный
Материал корпуса
металл
Объем памяти, Гб
256
Интерфейс
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х8х1
Вес, г.
30

Описание товара Флешка Netac U352 256Gb (NT03U352N-256G-30PN) USB3.0

Флеш-накопители Netac U352 поддерживают широкий набор различных функций. Храните и передавайте фотографии, музыку, видеозаписи и файлы с помощью флеш-накопителей, которые отличаются легендарной надежностью, характерной для всей продукции компании Netac.

Отзывы о товаре Флешка Netac U352 256Gb (NT03U352N-256G-30PN) USB3.0




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
NETAC
Тип товара
Особенности
конструкция монолит с колпачком
Цвет
серебряный
Материал корпуса
металл
Объем памяти, Гб
256
Интерфейс
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Описание
Флеш-накопители Netac U352 поддерживают широкий набор различных функций. Храните и передавайте фотографии, музыку, видеозаписи и файлы с помощью флеш-накопителей, которые отличаются легендарной надежностью, характерной для всей продукции компании Netac.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Флешка Netac U352 256Gb (NT03U352N-256G-30PN) USB3.0 - по цене 3050 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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