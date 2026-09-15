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Флешка 64GB SanDisk iXpand Go USB3.0/Lightning SDIX60N-064G-GN6NN купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Флешка 64GB SanDisk iXpand Go USB3.0/Lightning SDIX60N-064G-GN6NN

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Флешка 64GB SanDisk iXpand Go USB3.0/Lightning SDIX60N-064G-GN6NN - фото 1
Флешка 64GB SanDisk iXpand Go USB3.0/Lightning SDIX60N-064G-GN6NN - фото 2
Флешка 64GB SanDisk iXpand Go USB3.0/Lightning SDIX60N-064G-GN6NN - фото 3
Флешка 64GB SanDisk iXpand Go USB3.0/Lightning SDIX60N-064G-GN6NN - фото 4
Флешка 64GB SanDisk iXpand Go USB3.0/Lightning SDIX60N-064G-GN6NN - фото 5
Флешка 64GB SanDisk iXpand Go USB3.0/Lightning SDIX60N-064G-GN6NN - фото 6
Флешка 64GB SanDisk iXpand Go USB3.0/Lightning SDIX60N-064G-GN6NN - фото 7
Флешка 64GB SanDisk iXpand Go USB3.0/Lightning SDIX60N-064G-GN6NN - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Флешки
  • Флешка 64GB SanDisk iXpand Go USB3.0/Lightning SDIX60N-064G-GN6NN - фото 1
  • Флешка 64GB SanDisk iXpand Go USB3.0/Lightning SDIX60N-064G-GN6NN - фото 2
  • Флешка 64GB SanDisk iXpand Go USB3.0/Lightning SDIX60N-064G-GN6NN - фото 3
  • Флешка 64GB SanDisk iXpand Go USB3.0/Lightning SDIX60N-064G-GN6NN - фото 4
  • Флешка 64GB SanDisk iXpand Go USB3.0/Lightning SDIX60N-064G-GN6NN - фото 5
  • Флешка 64GB SanDisk iXpand Go USB3.0/Lightning SDIX60N-064G-GN6NN - фото 6
  • Флешка 64GB SanDisk iXpand Go USB3.0/Lightning SDIX60N-064G-GN6NN - фото 7
  • Флешка 64GB SanDisk iXpand Go USB3.0/Lightning SDIX60N-064G-GN6NN - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 150 руб. 
Начислим 51 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 519097
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Флешка 64GB SanDisk iXpand Go USB3.0/Lightning SDIX60N-064G-GN6NN
3 150 руб.
  • Гарантия производителя: 6 месяцев
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SANDISK
Тип товара
Флешки
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
8х6х1
Вес, г.
12

Описание товара Флешка 64GB SanDisk iXpand Go USB3.0/Lightning SDIX60N-064G-GN6NN

Недостаточно места на iPhone? Благодаря USB-флеш-накопителю iXpand Go освободить память очень легко. Сохраните дорогие для вас моменты. Просто подключите накопитель, и ваши фотографии, видеозаписи и контакты будут автоматически скопированы. Затем вы можете быстро перенести все файлы с накопителя iXpand на компьютер через высокоскоростной порт USB 3.0. Файлы на нескольких устройствах также можно защитить паролем, чтобы обеспечить их конфиденциальность. Вращающийся колпачок защищает разъемы, на нем также предусмотрено отверстие для крепления к брелоку, чтобы накопитель было удобно носить с собой.

Отзывы о товаре Флешка 64GB SanDisk iXpand Go USB3.0/Lightning SDIX60N-064G-GN6NN




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
SANDISK
Тип товара
Флешки
Страна производитель
Китай
Описание
Недостаточно места на iPhone? Благодаря USB-флеш-накопителю iXpand Go освободить память очень легко. Сохраните дорогие для вас моменты. Просто подключите накопитель, и ваши фотографии, видеозаписи и контакты будут автоматически скопированы. Затем вы можете быстро перенести все файлы с накопителя iXpand на компьютер через высокоскоростной порт USB 3.0. Файлы на нескольких устройствах также можно защитить паролем, чтобы обеспечить их конфиденциальность. Вращающийся колпачок защищает разъемы, на нем также предусмотрено отверстие для крепления к брелоку, чтобы накопитель было удобно носить с собой.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Флешка 64GB SanDisk iXpand Go USB3.0/Lightning SDIX60N-064G-GN6NN - по цене 3150 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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