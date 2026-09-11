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Характеристики
Тип товара
Флешки
Материал корпуса
металл
Объем памяти, Гб
512
Интерфейс
USB 3.2
Скорость чтения данных, МБ/с
1000
Скорость записи данных, МБ/с
1000
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 340 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 653093
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Описание товара Флешка A-DATA 512GB (AELI-UE800-512G-CSG) Elite UE800, USB 3.2/TypeC, Серый, металлич.1000/1000 Mb/s
Память OTG USB Flash 512 ГБ ADATA Elite UE800 – универсальный накопитель, обеспечивающий возможность в два счета перекинуть данные с вашего смартфона или планшета, чтобы освободить встроенную память. Модель облачена в прочный корпус из металла, который хорошо защищает ее аппаратную часть от подавляющего большинства механических воздействий. В конструкции флешки присутствует ушко на корпусе в углу, благодаря которому ее можно подвесить на шнурок и использовать как брелок на связке ключей, чтобы она всегда была у вас под рукой. Память OTG USB Flash 512 ГБ ADATA Elite UE800 обеспечивает высокие показатели скорости чтения и записи данных (1000 Мбайт/сек) благодаря стандарту USB 3.2 Gen2 (USB 3.1 Gen2). Модель может использоваться с любыми мобильными устройствами, компьютерной и цифровой техникой, в чьем оснащении присутствует широко распространенный интерфейс USB Type-C. Главное условие, определяющее совместимость этой флешки, заключается в поддержке технологии OTG. Размеры накопителя данных не превышают 73x21.3x8.9 мм.
Память OTG USB Flash 512 ГБ ADATA Elite UE800 – универсальный накопитель, обеспечивающий возможность в два счета перекинуть данные с вашего смартфона или планшета, чтобы освободить встроенную память. Модель облачена в прочный корпус из металла, который хорошо защищает ее аппаратную часть от подавляющего большинства механических воздействий. В конструкции флешки присутствует ушко на корпусе в углу, благодаря которому ее можно подвесить на шнурок и использовать как брелок на связке ключей, чтобы она всегда была у вас под рукой. Память OTG USB Flash 512 ГБ ADATA Elite UE800 обеспечивает высокие показатели скорости чтения и записи данных (1000 Мбайт/сек) благодаря стандарту USB 3.2 Gen2 (USB 3.1 Gen2). Модель может использоваться с любыми мобильными устройствами, компьютерной и цифровой техникой, в чьем оснащении присутствует широко распространенный интерфейс USB Type-C. Главное условие, определяющее совместимость этой флешки, заключается в поддержке технологии OTG. Размеры накопителя данных не превышают 73x21.3x8.9 мм.
Флешка A-DATA 512GB (AELI-UE800-512G-CSG) Elite UE800, USB 3.2/TypeC, Серый, металлич.1000/1000 Mb/s - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Флешка A-DATA 512GB (AELI-UE800-512G-CSG) Elite UE800, USB 3.2/TypeC, Серый, металлич.1000/1000 Mb/s