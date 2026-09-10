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Флешка SmartBuy Crown USB 2.0 16GB White (SB16GBCRW-W) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Флешка SmartBuy Crown USB 2.0 16GB White (SB16GBCRW-W)

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Флешка SmartBuy Crown USB 2.0 16GB White (SB16GBCRW-W)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-21%
440 руб.  560 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 328749
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Характеристики

Бренд
SmartBuy
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Размеры в упаковке, см
10х8х1
Вес, г.
10

Описание товара Флешка SmartBuy Crown USB 2.0 16GB White (SB16GBCRW-W)

Ищите устройство, которое позволит быстро и эффективно переносить данные, скидывать их на внешние накопители для того, чтобы при необходимости всегда иметь их под рукой? Тогда память USB Flash Smartbuy Crown [SB16GBCRW-W] – ваш оптимальный выбор. Простое, надежное и функциональные устройство стандарта USB 2.0 обладает объемом на 16 ГБ – храните на них нужную вам информацию. Компактную USB Flash Smartbuy Crown [SB16GBCRW-W] можно взять с собой, ее корпус снабжен отверстием для подвешивания, а разъем защищен колпачком.

Отзывы о товаре Флешка SmartBuy Crown USB 2.0 16GB White (SB16GBCRW-W)




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Характеристики
Бренд
SmartBuy
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Описание
Ищите устройство, которое позволит быстро и эффективно переносить данные, скидывать их на внешние накопители для того, чтобы при необходимости всегда иметь их под рукой? Тогда память USB Flash Smartbuy Crown [SB16GBCRW-W] – ваш оптимальный выбор. Простое, надежное и функциональные устройство стандарта USB 2.0 обладает объемом на 16 ГБ – храните на них нужную вам информацию. Компактную USB Flash Smartbuy Crown [SB16GBCRW-W] можно взять с собой, ее корпус снабжен отверстием для подвешивания, а разъем защищен колпачком.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Флешка SmartBuy Crown USB 2.0 16GB White (SB16GBCRW-W) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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