Флешка 128Gb SmartBuy Easy Black SB128GBEK
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Характеристики
Описание товара Флешка 128Gb SmartBuy Easy Black SB128GBEK
Флеш-накопитель USB 2.0 SmartBuy 128 ГБ Easy ( SB128GBEK ) - компактное, портативное и удобное устройство для хранения и передачи цифровой информации, такое как документы, фотографии, видео, музыка и многое другое. Он имеет легко подключаемый интерфейс USB, который позволяет быстро и просто подключить его к компьютеру или другому устройству с поддержкой USB. Флеш-накопители доступны в различных объемах памяти, от нескольких сотен гигабайт до нескольких терабайт, что позволяет пользователям выбрать наиболее подходящий вариант для их нужд. Они также могут быть выполнены в различных дизайнах и формах, что делает их не только функциональными, но и стильными аксессуарами.
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
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