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Флешка 128Gb SmartBuy Easy Black SB128GBEK купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Флешка 128Gb SmartBuy Easy Black SB128GBEK

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Флешка 128Gb SmartBuy Easy Black SB128GBEK - фото 1
Флешка 128Gb SmartBuy Easy Black SB128GBEK - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Флешки
  • Флешка 128Gb SmartBuy Easy Black SB128GBEK - фото 1
  • Флешка 128Gb SmartBuy Easy Black SB128GBEK - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-13%
890 руб.  1 020 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 654481
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Характеристики

Бренд
SmartBuy
Тип товара
Флешки
Размеры в упаковке, см
10х8х1
Вес, г.
10

Описание товара Флешка 128Gb SmartBuy Easy Black SB128GBEK

Флеш-накопитель USB 2.0 SmartBuy 128 ГБ Easy ( SB128GBEK ) - компактное, портативное и удобное устройство для хранения и передачи цифровой информации, такое как документы, фотографии, видео, музыка и многое другое. Он имеет легко подключаемый интерфейс USB, который позволяет быстро и просто подключить его к компьютеру или другому устройству с поддержкой USB. Флеш-накопители доступны в различных объемах памяти, от нескольких сотен гигабайт до нескольких терабайт, что позволяет пользователям выбрать наиболее подходящий вариант для их нужд. Они также могут быть выполнены в различных дизайнах и формах, что делает их не только функциональными, но и стильными аксессуарами.

Отзывы о товаре Флешка 128Gb SmartBuy Easy Black SB128GBEK




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Характеристики
Бренд
SmartBuy
Тип товара
Флешки
Описание
Флеш-накопитель USB 2.0 SmartBuy 128 ГБ Easy ( SB128GBEK ) - компактное, портативное и удобное устройство для хранения и передачи цифровой информации, такое как документы, фотографии, видео, музыка и многое другое. Он имеет легко подключаемый интерфейс USB, который позволяет быстро и просто подключить его к компьютеру или другому устройству с поддержкой USB. Флеш-накопители доступны в различных объемах памяти, от нескольких сотен гигабайт до нескольких терабайт, что позволяет пользователям выбрать наиболее подходящий вариант для их нужд. Они также могут быть выполнены в различных дизайнах и формах, что делает их не только функциональными, но и стильными аксессуарами.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Флешка 128Gb SmartBuy Easy Black SB128GBEK - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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