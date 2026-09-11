Флешка Kingston 256Gb DTMC3G2/256GB USB 3.2 Gen 1
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Характеристики
Описание товара Флешка Kingston 256Gb DTMC3G2/256GB USB 3.2 Gen 1
Память USB Flash Kingston DataTraveler в миниатюрном серебристом корпусе, выполненном из металла, обеспечит любого пользователя доступом к важным файлам с компьютера, ноутбука или любого другого цифрового устройства. Благодаря объему 256 ГБ представленная модель отлично подходит для хранения большого количества информации. Загружать и хранить на флешке можно разнообразные файлы всевозможных форматов, от легких текстовых документов до достаточно тяжелых видеороликов и установщиков различного софта. Благодаря миниатюрной конструкции память USB Flash Kingston DataTraveler практически не занимает места при хранении, благодаря чему ее можно поместить в любой карман и всегда держать при себе. Стандарт USB 3.2 Gen1 гарантирует высокую скорость считывания информации с показателем 200 Мбит/сек, что открывает возможность для беспроблемного воспроизведения файлов прямо с накопителя данных. Подключение флешки к любому компьютеру или ноутбуку с разъемом USB Type-A не требует установки дополнительного ПО.
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Теги товара: 256 Гб, большого объема, в металлическом корпусе
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, USB 3.0, недорогие, с паролем, компактные
Теги товара: 256 Гб, большого объема, в металлическом корпусе
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