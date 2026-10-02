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Флешка Sandisk Ultra Dual drive 32Gb (SDDD3-032G-G46) USB3.0 черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Флешка Sandisk Ultra Dual drive 32Gb (SDDD3-032G-G46) USB3.0 черный

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Флешка Sandisk Ultra Dual drive 32Gb (SDDD3-032G-G46) USB3.0 черный - фото 1
Флешка Sandisk Ultra Dual drive 32Gb (SDDD3-032G-G46) USB3.0 черный - фото 2
Флешка Sandisk Ultra Dual drive 32Gb (SDDD3-032G-G46) USB3.0 черный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
32
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 3.0
Скорость чтения данных, МБ/с
150
Скорость записи данных, МБ/с
35
  • Флешка Sandisk Ultra Dual drive 32Gb (SDDD3-032G-G46) USB3.0 черный - фото 1
  • Флешка Sandisk Ultra Dual drive 32Gb (SDDD3-032G-G46) USB3.0 черный - фото 2
  • Флешка Sandisk Ultra Dual drive 32Gb (SDDD3-032G-G46) USB3.0 черный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 060 руб. 
Начислим 17 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 257104
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Флешка Sandisk Ultra Dual drive 32Gb (SDDD3-032G-G46) USB3.0 черный
1 060 руб.
  • Гарантия производителя: 5 лет
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SANDISK
Тип товара
USB-флеш-накопитель
ReadyBoost
нет
Аппаратное шифрование данных
нет
Защита от перезаписи
нет
Защита паролем
нет
Особенности
с колпачком
Резервное копирование данных
да
Сжатие данных
нет
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
32
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 3.0
Индикатор передачи данных
нет
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
да
Скорость чтения данных, МБ/с
150
Скорость записи данных, МБ/с
35
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х16х11
Вес, г.
40

Описание товара Флешка Sandisk Ultra Dual drive 32Gb (SDDD3-032G-G46) USB3.0 черный

Флешка работает с интерфейсом USB 3.0. Накопитель на 32 ГБ предназначен для хранения и переноса данных, легко подключается к ноутбукам, компьютерам и другой технике.



Теги товара: 32 Гб, USB 3.0

Отзывы о товаре Флешка Sandisk Ultra Dual drive 32Gb (SDDD3-032G-G46) USB3.0 черный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
SANDISK
Тип товара
USB-флеш-накопитель
ReadyBoost
нет
Аппаратное шифрование данных
нет
Защита от перезаписи
нет
Защита паролем
нет
Особенности
с колпачком
Резервное копирование данных
да
Сжатие данных
нет
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
32
Развернуть
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 3.0
Индикатор передачи данных
нет
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
да
Скорость чтения данных, МБ/с
150
Скорость записи данных, МБ/с
35
Страна производитель
Китай
Описание
Флешка работает с интерфейсом USB 3.0. Накопитель на 32 ГБ предназначен для хранения и переноса данных, легко подключается к ноутбукам, компьютерам и другой технике.


Теги товара: 32 Гб, USB 3.0
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Флешка Sandisk Ultra Dual drive 32Gb (SDDD3-032G-G46) USB3.0 черный - данный товар вы можете купить по цене 1060 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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