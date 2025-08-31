Флешка SanDisk Ultra Flair 256GB (SDCZ73-256G-G46) USB 3.0
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Материал корпуса
металл
Объем памяти, Гб
256
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 3.0
Скорость чтения данных, МБ/с
150
Скорость записи данных, МБ/с
40
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 640 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 260282
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
USB-флеш-накопитель
ReadyBoost
нет
Аппаратное шифрование данных
нет
Защита от перезаписи
нет
Защита паролем
да
Особенности
ударопрочный корпус
Резервное копирование данных
нет
Сжатие данных
нет
Цвет
серебристый/черный
Материал корпуса
металл
Объем памяти, Гб
256
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 3.0
Индикатор передачи данных
да
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
нет
Скорость чтения данных, МБ/с
150
Скорость записи данных, МБ/с
40
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х1
Вес, г.
20
Описание товара Флешка SanDisk Ultra Flair 256GB (SDCZ73-256G-G46) USB 3.0
Флешка работает с интерфейсом USB 3.0. Флеш-накопитель на 256 ГБ оптимален для хранения многочисленных файлов и папок с данными.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, недорогие, компактные
Теги товара: 256 Гб, большого объема, USB 3.0, с паролем, в металлическом корпусе
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
USB-флеш-накопитель
ReadyBoost
нет
Аппаратное шифрование данных
нет
Защита от перезаписи
нет
Защита паролем
да
Особенности
ударопрочный корпус
Резервное копирование данных
нет
Сжатие данных
нет
Цвет
серебристый/черный
Материал корпуса
металл
Объем памяти, Гб
256
Развернуть
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 3.0
Индикатор передачи данных
да
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
нет
Скорость чтения данных, МБ/с
150
Скорость записи данных, МБ/с
40
Страна производитель
Китай
Флешка работает с интерфейсом USB 3.0. Флеш-накопитель на 256 ГБ оптимален для хранения многочисленных файлов и папок с данными.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, недорогие, компактные
Теги товара: 256 Гб, большого объема, USB 3.0, с паролем, в металлическом корпусе
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, недорогие, компактные
Теги товара: 256 Гб, большого объема, USB 3.0, с паролем, в металлическом корпусе
Достоинства:
Комментарий:
Отличный товар. Маленькая, удобная, работает безупречно. Супер. Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая флэшка. Очень давно покупал такую же на 32 Гб. Сейчас на 128 Гб, скорость передачи довольно быстрая.
Достоинства:
Комментарий:
супер штука, хорошо пишет , быстро. качественная вещь. заказал не обратил внимание на габариты. Намного меньше чем предпологал. Но всё устраивает.
Достоинства:
Комментарий:
Фоешка отличная, со своим функционалом справляется
Достоинства:
Комментарий:
Соответствует описанию. Из коробки была почему-то отформатирована в ФАТ32, пришлось переформатировать в ntfs.
Достоинства:
Комментарий:
классная флешка, использую часто работает очень хорошо, скорости большие.
Достоинства:
Комментарий:
Очень компактная. Выдает скорость записи даже 60 Мб/с, но очень непродолжительное время (примерно секунд 30), затем скорость падает раза в 2 и держится +- на этом уровне. Нагрев есть, но не назвал бы его серьезным.
Достоинства:
Комментарий:
Ну флешка как фоешка, брал для dj сэтов, Recordbox её не очень полюбил. А так все ок
Достоинства:
Комментарий:
рекомендую взяла для хранения фото/видео (для большей безопасности дублирую еще на такую же флешку)
Достоинства:
Комментарий:
Ну далеко не 150 Мб как на упаковке :) Сначала 65 скорость потом упала до 30. В целом нормально.
Достоинства:
Комментарий:
Скорость копирования меняется до 30 м.б. Флэшка сильно греется.
Достоинства:
Комментарий:
Заказываю не первый раз флешку этой фирмы, свою функцию выполняет хорошо
Достоинства:
Комментарий:
хорошая флешка. работает без нареканий. красивый и удобный дизайн
Достоинства:
Комментарий:
Все работает. Греется. Скорость хорошая. Распознаётся USB 2.0 и 3.0 без проблем...
Достоинства:
Комментарий:
Флешка класс. Размер 114 Гб. Скорость как-то непонятно. Несколько раз записывал одни и те же файлы, то 20мб/с, то 38мб/с. По настроению. Но никогда не ниже 20мб/с. Средняя 25мб/с. Забил полностью файлами, из 114Гб осталось свободно 1.24мб. Ёмкость накопителя настоящая. Нагрев есть. По мне - не критично. После записи 50гб данных, за флешку сразу можно взяться. Корпус сделан хорошо. Ничего не люфтит, не скрипит, зазоров нет
Достоинства:
Комментарий:
Купил для хранения файлов ворда и презентаций. вполне подходит для данных задач.
Достоинства:
Комментарий:
брала для загрузки больших файлов 35-39 Гб, но такие файлы загрузить не даёт(((
Достоинства:
Комментарий:
флешка рабочая, 114 гб, записала фильмы, но телевизор ы не рассчитаны на формат этой флешки
Достоинства:
Комментарий:
Работает нормально. Скорость и правда - сначала большая, а потом падает до 20, если тяжёлые файлы переносить. Но все от файлов зависит. В любом случае, меня устраивает, главное записывает и смотреть с неё фильмы нормально, значит скорость чтения хорошая.
Достоинства:
Комментарий:
Брал две флешки разных брендов но одинаковых по памяти - у второй на 14гБ меньше указанноой памяти, а у этой аж 19. За это 3 звезды.
Достоинства:
Комментарий:
Пришло вовремя, упаковка целая, флешка целая. Еще не пользовалась. Позже отмечу
Достоинства:
Комментарий:
купил на 128 ГБ, скидывал файлы на 60ГБ скорость была 20-25
Флешка SanDisk Ultra Flair 256GB (SDCZ73-256G-G46) USB 3.0 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Флешка SanDisk Ultra Flair 256GB (SDCZ73-256G-G46) USB 3.0
Достоинства:
Комментарий:
Отличный товар. Маленькая, удобная, работает безупречно. Супер. Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая флэшка. Очень давно покупал такую же на 32 Гб. Сейчас на 128 Гб, скорость передачи довольно быстрая.
Достоинства:
Комментарий:
супер штука, хорошо пишет , быстро. качественная вещь. заказал не обратил внимание на габариты. Намного меньше чем предпологал. Но всё устраивает.
Достоинства:
Комментарий:
Фоешка отличная, со своим функционалом справляется
Достоинства:
Комментарий:
Соответствует описанию. Из коробки была почему-то отформатирована в ФАТ32, пришлось переформатировать в ntfs.
Достоинства:
Комментарий:
классная флешка, использую часто работает очень хорошо, скорости большие.
Достоинства:
Комментарий:
Очень компактная. Выдает скорость записи даже 60 Мб/с, но очень непродолжительное время (примерно секунд 30), затем скорость падает раза в 2 и держится +- на этом уровне. Нагрев есть, но не назвал бы его серьезным.
Достоинства:
Комментарий:
Ну флешка как фоешка, брал для dj сэтов, Recordbox её не очень полюбил. А так все ок
Достоинства:
Комментарий:
рекомендую взяла для хранения фото/видео (для большей безопасности дублирую еще на такую же флешку)
Достоинства:
Комментарий:
Ну далеко не 150 Мб как на упаковке :) Сначала 65 скорость потом упала до 30. В целом нормально.
Достоинства:
Комментарий:
Скорость копирования меняется до 30 м.б. Флэшка сильно греется.
Достоинства:
Комментарий:
Заказываю не первый раз флешку этой фирмы, свою функцию выполняет хорошо
Достоинства:
Комментарий:
хорошая флешка. работает без нареканий. красивый и удобный дизайн
Достоинства:
Комментарий:
Все работает. Греется. Скорость хорошая. Распознаётся USB 2.0 и 3.0 без проблем...
Достоинства:
Комментарий:
Флешка класс. Размер 114 Гб. Скорость как-то непонятно. Несколько раз записывал одни и те же файлы, то 20мб/с, то 38мб/с. По настроению. Но никогда не ниже 20мб/с. Средняя 25мб/с. Забил полностью файлами, из 114Гб осталось свободно 1.24мб. Ёмкость накопителя настоящая. Нагрев есть. По мне - не критично. После записи 50гб данных, за флешку сразу можно взяться. Корпус сделан хорошо. Ничего не люфтит, не скрипит, зазоров нет
Достоинства:
Комментарий:
Купил для хранения файлов ворда и презентаций. вполне подходит для данных задач.
Достоинства:
Комментарий:
брала для загрузки больших файлов 35-39 Гб, но такие файлы загрузить не даёт(((
Достоинства:
Комментарий:
флешка рабочая, 114 гб, записала фильмы, но телевизор ы не рассчитаны на формат этой флешки
Достоинства:
Комментарий:
Работает нормально. Скорость и правда - сначала большая, а потом падает до 20, если тяжёлые файлы переносить. Но все от файлов зависит. В любом случае, меня устраивает, главное записывает и смотреть с неё фильмы нормально, значит скорость чтения хорошая.
Достоинства:
Комментарий:
Брал две флешки разных брендов но одинаковых по памяти - у второй на 14гБ меньше указанноой памяти, а у этой аж 19. За это 3 звезды.
Достоинства:
Комментарий:
Пришло вовремя, упаковка целая, флешка целая. Еще не пользовалась. Позже отмечу
Достоинства:
Комментарий:
купил на 128 ГБ, скидывал файлы на 60ГБ скорость была 20-25