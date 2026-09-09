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Флешка Sandisk Cruzer Ultra Flair 64Gb (SDCZ73-064G-G46) USB3.0 серебристый/черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Флешка Sandisk Cruzer Ultra Flair 64Gb (SDCZ73-064G-G46) USB3.0 серебристый/черный

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Флешка Sandisk Cruzer Ultra Flair 64Gb (SDCZ73-064G-G46) USB3.0 серебристый/черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Материал корпуса
металл
Объем памяти, Гб
64
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 3.0
Скорость чтения данных, МБ/с
150
Скорость записи данных, МБ/с
20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 257094
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Характеристики

Бренд
SANDISK
Тип товара
USB-флеш-накопитель
ReadyBoost
нет
Аппаратное шифрование данных
нет
Защита от перезаписи
да
Защита паролем
нет
Особенности
открытый корпус
Резервное копирование данных
нет
Сжатие данных
нет
Цвет
серебристый/черный
Материал корпуса
металл
Объем памяти, Гб
64
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 3.0
Индикатор передачи данных
нет
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
нет
Скорость чтения данных, МБ/с
150
Скорость записи данных, МБ/с
20
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х5х1
Вес, г.
20

Описание товара Флешка Sandisk Cruzer Ultra Flair 64Gb (SDCZ73-064G-G46) USB3.0 серебристый/черный

Флешка работает с интерфейсом USB 3.0. Флешку на 64 ГБ оптимально использовать для копирования и хранения файлов, папок с документами, фото и видео.

Отзывы о товаре Флешка Sandisk Cruzer Ultra Flair 64Gb (SDCZ73-064G-G46) USB3.0 серебристый/черный




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
SANDISK
Тип товара
USB-флеш-накопитель
ReadyBoost
нет
Аппаратное шифрование данных
нет
Защита от перезаписи
да
Защита паролем
нет
Особенности
открытый корпус
Резервное копирование данных
нет
Сжатие данных
нет
Цвет
серебристый/черный
Материал корпуса
металл
Объем памяти, Гб
64
Развернуть
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 3.0
Индикатор передачи данных
нет
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
нет
Скорость чтения данных, МБ/с
150
Скорость записи данных, МБ/с
20
Страна производитель
Китай
Описание
Флешка работает с интерфейсом USB 3.0. Флешку на 64 ГБ оптимально использовать для копирования и хранения файлов, папок с документами, фото и видео.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Флешка Sandisk Cruzer Ultra Flair 64Gb (SDCZ73-064G-G46) USB3.0 серебристый/черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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