Флешка Sandisk Cruzer Ultra Flair 64Gb (SDCZ73-064G-G46) USB3.0 серебристый/черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Материал корпуса
металл
Объем памяти, Гб
64
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 3.0
Скорость чтения данных, МБ/с
150
Скорость записи данных, МБ/с
20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 340 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 257094
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Характеристики
Бренд
Тип товара
USB-флеш-накопитель
ReadyBoost
нет
Аппаратное шифрование данных
нет
Защита от перезаписи
да
Защита паролем
нет
Особенности
открытый корпус
Резервное копирование данных
нет
Сжатие данных
нет
Цвет
серебристый/черный
Материал корпуса
металл
Объем памяти, Гб
64
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 3.0
Индикатор передачи данных
нет
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
нет
Скорость чтения данных, МБ/с
150
Скорость записи данных, МБ/с
20
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х5х1
Вес, г.
20
Описание товара Флешка Sandisk Cruzer Ultra Flair 64Gb (SDCZ73-064G-G46) USB3.0 серебристый/черный
Флешка работает с интерфейсом USB 3.0. Флешку на 64 ГБ оптимально использовать для копирования и хранения файлов, папок с документами, фото и видео.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 128 Гб, 256 Гб, недорогие, с паролем, компактные
Теги товара: 64 Гб, большого объема, USB 3.0, в металлическом корпусе
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
USB-флеш-накопитель
ReadyBoost
нет
Аппаратное шифрование данных
нет
Защита от перезаписи
да
Защита паролем
нет
Особенности
открытый корпус
Резервное копирование данных
нет
Сжатие данных
нет
Цвет
серебристый/черный
Материал корпуса
металл
Объем памяти, Гб
64
Развернуть
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 3.0
Индикатор передачи данных
нет
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
нет
Скорость чтения данных, МБ/с
150
Скорость записи данных, МБ/с
20
Страна производитель
Китай
Флешка работает с интерфейсом USB 3.0. Флешку на 64 ГБ оптимально использовать для копирования и хранения файлов, папок с документами, фото и видео.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 128 Гб, 256 Гб, недорогие, с паролем, компактные
Теги товара: 64 Гб, большого объема, USB 3.0, в металлическом корпусе
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 128 Гб, 256 Гб, недорогие, с паролем, компактные
Теги товара: 64 Гб, большого объема, USB 3.0, в металлическом корпусе
Флешка Sandisk Cruzer Ultra Flair 64Gb (SDCZ73-064G-G46) USB3.0 серебристый/черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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