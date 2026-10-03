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Флешка Transcend 32Gb Jetflash 700 TS32GJF700 USB3.0 черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Флешка Transcend 32Gb Jetflash 700 TS32GJF700 USB3.0 черный

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Флешка Transcend 32Gb Jetflash 700 TS32GJF700 USB3.0 черный - фото 1
Флешка Transcend 32Gb Jetflash 700 TS32GJF700 USB3.0 черный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
USB-флеш-накопитель
  • Флешка Transcend 32Gb Jetflash 700 TS32GJF700 USB3.0 черный - фото 1
  • Флешка Transcend 32Gb Jetflash 700 TS32GJF700 USB3.0 черный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 040 руб. 
Начислим 33 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 94050
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Флешка Transcend 32Gb Jetflash 700 TS32GJF700 USB3.0 черный
2 040 руб.
  • Гарантия производителя: 5 лет
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Transcend
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х7х1
Вес, г.
15

Описание товара Флешка Transcend 32Gb Jetflash 700 TS32GJF700 USB3.0 черный

Те, кто всегда ценил в вещах качество, оценят элегантный и выразительный дизайн USB-накопителя Transcend JetFlash 700. Утончённый вид JetFlash 700 в чёрном исполнении соединил в себе стойкость и лёгкость пластикового корпуса, который не только красиво выглядит, но и надёжно защищает важную информацию, куда бы вы не пошли. 

Отзывы о товаре Флешка Transcend 32Gb Jetflash 700 TS32GJF700 USB3.0 черный




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Характеристики
Бренд
Transcend
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Страна производитель
Китай
Описание
Те, кто всегда ценил в вещах качество, оценят элегантный и выразительный дизайн USB-накопителя Transcend JetFlash 700. Утончённый вид JetFlash 700 в чёрном исполнении соединил в себе стойкость и лёгкость пластикового корпуса, который не только красиво выглядит, но и надёжно защищает важную информацию, куда бы вы не пошли. 
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Флешка Transcend 32Gb Jetflash 700 TS32GJF700 USB3.0 черный - купить по цене 2040 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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