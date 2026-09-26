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Флешка Transcend JetFlash 32GB 790 белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Флешка Transcend JetFlash 32GB 790 белый

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Флешка Transcend JetFlash 32GB 790 белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 570 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 216969
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Характеристики

Бренд
Transcend
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х10х1
Вес, г.
15

Описание товара Флешка Transcend JetFlash 32GB 790 белый

USB-накопитель Transcend Jetflash 790 – устройство с современным дизайном и хорошей функциональностью. Он обеспечивает высокую скорость чтения и копирования файлов (технология USB 3.0), компактен, удобен в эксплуатации и транспортировке. Флэшка оснащена специальным ползунком, с помощью которого можно вынуть коннектор или спрятать его внутрь устройства, чтобы защитить от попадания влаги и грязи, повреждений при транспортировке. В флэшку встроен светодиодный индикатор активности.

Отзывы о товаре Флешка Transcend JetFlash 32GB 790 белый




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Характеристики
Бренд
Transcend
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Страна производитель
Китай
Описание
USB-накопитель Transcend Jetflash 790 – устройство с современным дизайном и хорошей функциональностью. Он обеспечивает высокую скорость чтения и копирования файлов (технология USB 3.0), компактен, удобен в эксплуатации и транспортировке. Флэшка оснащена специальным ползунком, с помощью которого можно вынуть коннектор или спрятать его внутрь устройства, чтобы защитить от попадания влаги и грязи, повреждений при транспортировке. В флэшку встроен светодиодный индикатор активности.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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