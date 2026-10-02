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Флешка Transcend JetFlash 64GB 370 белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Флешка Transcend JetFlash 64GB 370 белый

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Флешка Transcend JetFlash 64GB 370 белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 660 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 216977
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Флешка Transcend JetFlash 64GB 370 белый
1 660 руб.
  • Гарантия производителя: 5 лет
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Transcend
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х10х2
Вес, г.
20

Описание товара Флешка Transcend JetFlash 64GB 370 белый

Флэшка является незаменимым помощником в ряде ситуация, да и вообще должна быть в арсенале любого пользователя мультимедийной техники. Хранение резервных копий важной информации, перенос большого объема данных с одного ПК на другой, просмотр контента на современном телевизоре - в общем, задач у нее хватает. Данная модель была разработана компанией Transcend, продукция которой известна во всем мире с самой лучшей стороны. Следовательно, приобретая данный накопитель, вы можете быть полностью уверены в его надежности.

Отзывы о товаре Флешка Transcend JetFlash 64GB 370 белый




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Характеристики
Бренд
Transcend
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Страна производитель
Китай
Описание
Флэшка является незаменимым помощником в ряде ситуация, да и вообще должна быть в арсенале любого пользователя мультимедийной техники. Хранение резервных копий важной информации, перенос большого объема данных с одного ПК на другой, просмотр контента на современном телевизоре - в общем, задач у нее хватает. Данная модель была разработана компанией Transcend, продукция которой известна во всем мире с самой лучшей стороны. Следовательно, приобретая данный накопитель, вы можете быть полностью уверены в его надежности.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Флешка Transcend JetFlash 64GB 370 белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1660 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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