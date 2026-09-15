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Флешка Netac UM2 128Gb (NT03UM2N-128G-32RE), USB3.2 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Флешка Netac UM2 128Gb (NT03UM2N-128G-32RE), USB3.2

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Флешка Netac UM2 128Gb (NT03UM2N-128G-32RE), USB3.2 - фото 1
Флешка Netac UM2 128Gb (NT03UM2N-128G-32RE), USB3.2 - фото 2
Флешка Netac UM2 128Gb (NT03UM2N-128G-32RE), USB3.2 - фото 3
Флешка Netac UM2 128Gb (NT03UM2N-128G-32RE), USB3.2 - фото 4
Флешка Netac UM2 128Gb (NT03UM2N-128G-32RE), USB3.2 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Флешки
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
128
Интерфейс
USB 3.2
  • Флешка Netac UM2 128Gb (NT03UM2N-128G-32RE), USB3.2 - фото 1
  • Флешка Netac UM2 128Gb (NT03UM2N-128G-32RE), USB3.2 - фото 2
  • Флешка Netac UM2 128Gb (NT03UM2N-128G-32RE), USB3.2 - фото 3
  • Флешка Netac UM2 128Gb (NT03UM2N-128G-32RE), USB3.2 - фото 4
  • Флешка Netac UM2 128Gb (NT03UM2N-128G-32RE), USB3.2 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 580 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 576220
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Флешка Netac UM2 128Gb (NT03UM2N-128G-32RE), USB3.2
1 580 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
NETAC
Тип товара
Флешки
Защита от перезаписи
нет
Защита паролем
нет
Особенности
цельная конструкция без колпачка
Цвет
красный
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
128
Интерфейс
USB 3.2
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х6х1
Вес, г.
20

Описание товара Флешка Netac UM2 128Gb (NT03UM2N-128G-32RE), USB3.2

USB накопитель незаменимый помощник хранения Вашей личной информации. Данная модель популярна и востребована на рынке USB флешек. Netac UM2 (NT03UM2N-128G-32RE) обладает объемом в 128 Гб и интерфейсом подключения USB 3.2. USB флеш накопитель имеет свой определенный ряд особенностей. Скорость чтения и записи данных накопителя является одним из лучших результатов в классе. Стандартный механизм разъема накопителя и материал корпуса – металл, пластик, делают Netac UM2 (NT03UM2N-128G-32RE) привлекательной и популярной среди покупателей различных возрастов. USB флешку Вы можете купить по отличной цене в удобное для Вас время.



Теги товара: 128 Гб, большого объема

Отзывы о товаре Флешка Netac UM2 128Gb (NT03UM2N-128G-32RE), USB3.2




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Характеристики
Бренд
NETAC
Тип товара
Флешки
Защита от перезаписи
нет
Защита паролем
нет
Особенности
цельная конструкция без колпачка
Цвет
красный
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
128
Интерфейс
USB 3.2
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
нет
Страна производитель
Китай
Описание
USB накопитель незаменимый помощник хранения Вашей личной информации. Данная модель популярна и востребована на рынке USB флешек. Netac UM2 (NT03UM2N-128G-32RE) обладает объемом в 128 Гб и интерфейсом подключения USB 3.2. USB флеш накопитель имеет свой определенный ряд особенностей. Скорость чтения и записи данных накопителя является одним из лучших результатов в классе. Стандартный механизм разъема накопителя и материал корпуса – металл, пластик, делают Netac UM2 (NT03UM2N-128G-32RE) привлекательной и популярной среди покупателей различных возрастов. USB флешку Вы можете купить по отличной цене в удобное для Вас время.


Теги товара: 128 Гб, большого объема
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Флешка Netac UM2 128Gb (NT03UM2N-128G-32RE), USB3.2 - этот товар вы можете купить по цене 1580 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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