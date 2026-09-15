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Флешка Netac UA31 128Gb (NT03UA31N-128G-32GN) USB3.2 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Флешка Netac UA31 128Gb (NT03UA31N-128G-32GN) USB3.2

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Флешка Netac UA31 128Gb (NT03UA31N-128G-32GN) USB3.2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 550 руб. 
Начислим 25 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 542861
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Флешка Netac UA31 128Gb (NT03UA31N-128G-32GN) USB3.2
1 550 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
NETAC
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х10х1
Вес, г.
10

Описание товара Флешка Netac UA31 128Gb (NT03UA31N-128G-32GN) USB3.2

Флеш-накопители Netac UA31 поддерживают широкий набор различных функций. Храните и передавайте фотографии, музыку, видеозаписи и файлы с помощью флеш-накопителей, которые отличаются легендарной надежностью, характерной для всей продукции компании Netac.

Отзывы о товаре Флешка Netac UA31 128Gb (NT03UA31N-128G-32GN) USB3.2




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Характеристики
Бренд
NETAC
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Страна производитель
Китай
Описание
Флеш-накопители Netac UA31 поддерживают широкий набор различных функций. Храните и передавайте фотографии, музыку, видеозаписи и файлы с помощью флеш-накопителей, которые отличаются легендарной надежностью, характерной для всей продукции компании Netac.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Флешка Netac UA31 128Gb (NT03UA31N-128G-32GN) USB3.2 – стоимость товара 1550 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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