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Флешка SanDisk Cruzer Blade 128Gb (SDCZ50-128G-B35) USB2.0 черный/красный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Флешка SanDisk Cruzer Blade 128Gb (SDCZ50-128G-B35) USB2.0 черный/красный

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Флешка SanDisk Cruzer Blade 128Gb (SDCZ50-128G-B35) USB2.0 черный/красный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
128
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 2.0
Скорость чтения данных, МБ/с
30
Скорость записи данных, МБ/с
10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 194115
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Характеристики

Бренд
SANDISK
Тип товара
USB-флеш-накопитель
ReadyBoost
нет
Аппаратное шифрование данных
нет
Защита от перезаписи
да
Защита паролем
нет
Особенности
компактный корпус
Резервное копирование данных
нет
Сжатие данных
да
Цвет
черный/красный
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
128
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 2.0
Индикатор передачи данных
нет
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
нет
Скорость чтения данных, МБ/с
30
Скорость записи данных, МБ/с
10
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х14х8
Вес, г.
10

Описание товара Флешка SanDisk Cruzer Blade 128Gb (SDCZ50-128G-B35) USB2.0 черный/красный

Сверхкомпактный и портативный флеш-накопитель. Значительный объем устройства делает его подходящим для обмена данными между портативными и мобильными компьютерами, для хранения большого количества информации. Накопитель соответствует спецификации USB 2.0.

Отзывы о товаре Флешка SanDisk Cruzer Blade 128Gb (SDCZ50-128G-B35) USB2.0 черный/красный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
SANDISK
Тип товара
USB-флеш-накопитель
ReadyBoost
нет
Аппаратное шифрование данных
нет
Защита от перезаписи
да
Защита паролем
нет
Особенности
компактный корпус
Резервное копирование данных
нет
Сжатие данных
да
Цвет
черный/красный
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
128
Развернуть
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 2.0
Индикатор передачи данных
нет
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
нет
Скорость чтения данных, МБ/с
30
Скорость записи данных, МБ/с
10
Страна производитель
Китай
Описание
Сверхкомпактный и портативный флеш-накопитель. Значительный объем устройства делает его подходящим для обмена данными между портативными и мобильными компьютерами, для хранения большого количества информации. Накопитель соответствует спецификации USB 2.0.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Флешка SanDisk Cruzer Blade 128Gb (SDCZ50-128G-B35) USB2.0 черный/красный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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