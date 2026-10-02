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Флешка SanDisk Ultra Flair 128GB (SDCZ73-128G-G46) USB 3.0 черный/серебристый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Флешка SanDisk Ultra Flair 128GB (SDCZ73-128G-G46) USB 3.0 черный/серебристый

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Флешка SanDisk Ultra Flair 128GB (SDCZ73-128G-G46) USB 3.0 черный/серебристый - фото 1
Флешка SanDisk Ultra Flair 128GB (SDCZ73-128G-G46) USB 3.0 черный/серебристый - фото 2
Флешка SanDisk Ultra Flair 128GB (SDCZ73-128G-G46) USB 3.0 черный/серебристый - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Материал корпуса
металл
Объем памяти, Гб
128
Водонепроницаемый корпус
нет
Скорость чтения данных, МБ/с
150
Скорость записи данных, МБ/с
40
  • Флешка SanDisk Ultra Flair 128GB (SDCZ73-128G-G46) USB 3.0 черный/серебристый - фото 1
  • Флешка SanDisk Ultra Flair 128GB (SDCZ73-128G-G46) USB 3.0 черный/серебристый - фото 2
  • Флешка SanDisk Ultra Flair 128GB (SDCZ73-128G-G46) USB 3.0 черный/серебристый - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 610 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 260279
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Флешка SanDisk Ultra Flair 128GB (SDCZ73-128G-G46) USB 3.0 черный/серебристый
1 610 руб.
  • Гарантия производителя: 5 лет
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SANDISK
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Материал корпуса
металл
Объем памяти, Гб
128
Водонепроницаемый корпус
нет
Индикатор передачи данных
да
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
нет
Скорость чтения данных, МБ/с
150
Скорость записи данных, МБ/с
40
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х1
Вес, г.
20

Описание товара Флешка SanDisk Ultra Flair 128GB (SDCZ73-128G-G46) USB 3.0 черный/серебристый

Память USB Flash Sandisk Ultra Flair рассчитана на хранение внушительного объема информации в 128 ГБ. Устройство соответствует стандарту USB 3.0, что обеспечивает высокую скорость передачи данных. Скорость записи файлов составит 45 Мбайт/с, для чтения этот показатель выше и доходит до 150 Мбайт/с. Корпус USB Flash Sandisk Ultra Flair сделан из прочного металла и пластика серебристого цвета. Это обеспечивает долговечность флешки и делает корпус устойчивым к внешним повреждениям. В конструкции не предусмотрен колпачок, что делает использование устройства более удобным. Дополнительным преимуществом представленной флешки является защита записанных на нее файлов при помощи пароля, что гарантирует безопасность и сохранность информации.

Отзывы о товаре Флешка SanDisk Ultra Flair 128GB (SDCZ73-128G-G46) USB 3.0 черный/серебристый




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Характеристики
Бренд
SANDISK
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Материал корпуса
металл
Объем памяти, Гб
128
Водонепроницаемый корпус
нет
Индикатор передачи данных
да
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
нет
Скорость чтения данных, МБ/с
150
Скорость записи данных, МБ/с
40
Страна производитель
Китай
Описание
Память USB Flash Sandisk Ultra Flair рассчитана на хранение внушительного объема информации в 128 ГБ. Устройство соответствует стандарту USB 3.0, что обеспечивает высокую скорость передачи данных. Скорость записи файлов составит 45 Мбайт/с, для чтения этот показатель выше и доходит до 150 Мбайт/с. Корпус USB Flash Sandisk Ultra Flair сделан из прочного металла и пластика серебристого цвета. Это обеспечивает долговечность флешки и делает корпус устойчивым к внешним повреждениям. В конструкции не предусмотрен колпачок, что делает использование устройства более удобным. Дополнительным преимуществом представленной флешки является защита записанных на нее файлов при помощи пароля, что гарантирует безопасность и сохранность информации.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Флешка SanDisk Ultra Flair 128GB (SDCZ73-128G-G46) USB 3.0 черный/серебристый - по цене 1610 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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