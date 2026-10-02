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Флешка Transcend JetFlash 350 64GB черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Флешка Transcend JetFlash 350 64GB черный

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Флешка Transcend JetFlash 350 64GB черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
64
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 2.0
Скорость чтения данных, МБ/с
32
Скорость записи данных, МБ/с
16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 820 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 213030
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Флешка Transcend JetFlash 350 64GB черный
1 820 руб.
  • Гарантия производителя: 5 лет
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Transcend
Тип товара
USB-флеш-накопитель
ReadyBoost
нет
Аппаратное шифрование данных
нет
Защита от перезаписи
нет
Защита паролем
нет
Резервное копирование данных
нет
Сжатие данных
нет
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
64
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 2.0
Индикатор передачи данных
да
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Скорость чтения данных, МБ/с
32
Скорость записи данных, МБ/с
16
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х10х1
Вес, г.
20

Описание товара Флешка Transcend JetFlash 350 64GB черный

Благодаря весу 8,5 грамма флешку Transcend JetFlash 350 можно постоянно носить при себе и брать в различные поездки. Она хорошо подходит для хранения и транспортировки значительного объёма данных. На ней хватит места для текстовых документов и музыкальных композиций, фотографий, видеороликов и полноразмерных фильмов.



Теги товара: 64 Гб, большого объема

Отзывы о товаре Флешка Transcend JetFlash 350 64GB черный




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Характеристики
Бренд
Transcend
Тип товара
USB-флеш-накопитель
ReadyBoost
нет
Аппаратное шифрование данных
нет
Защита от перезаписи
нет
Защита паролем
нет
Резервное копирование данных
нет
Сжатие данных
нет
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
64
Водонепроницаемый корпус
нет
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Интерфейс
USB 2.0
Индикатор передачи данных
да
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Скорость чтения данных, МБ/с
32
Скорость записи данных, МБ/с
16
Страна производитель
Китай
Описание
Благодаря весу 8,5 грамма флешку Transcend JetFlash 350 можно постоянно носить при себе и брать в различные поездки. Она хорошо подходит для хранения и транспортировки значительного объёма данных. На ней хватит места для текстовых документов и музыкальных композиций, фотографий, видеороликов и полноразмерных фильмов.


Теги товара: 64 Гб, большого объема
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Флешка Transcend JetFlash 350 64GB черный - по цене 1820 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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