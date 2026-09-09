Флешка SanDisk Cruzer 32GB USB 2.0
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Характеристики
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 070 руб.
В наличии
Код товара: 216935
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 070 руб.
- Гарантия производителя: 2 года
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
5х2х1
Вес, г.
18
Описание товара Флешка SanDisk Cruzer 32GB USB 2.0
SanDisk Cruzer Glide – флеш-накопитель, предназначенный для хранения и транспортировки файлов различных типов: фотографий, видеороликов, музыки и текстовых документов. Благодаря компактным размерам он легко поместится в сумке или кармане верхней одежды.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
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SanDisk Cruzer Glide – флеш-накопитель, предназначенный для хранения и транспортировки файлов различных типов: фотографий, видеороликов, музыки и текстовых документов. Благодаря компактным размерам он легко поместится в сумке или кармане верхней одежды.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
Флешка SanDisk Cruzer 32GB USB 2.0 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1070 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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