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Флешка SanDisk Cruzer 32GB USB 2.0 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Флешка SanDisk Cruzer 32GB USB 2.0

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Флешка SanDisk Cruzer 32GB USB 2.0
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 070 руб. 
Начислим 18 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 216935
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Флешка SanDisk Cruzer 32GB USB 2.0
1 070 руб.
  • Гарантия производителя: 2 года
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SANDISK
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Размеры в упаковке, см
5х2х1
Вес, г.
18

Описание товара Флешка SanDisk Cruzer 32GB USB 2.0

SanDisk Cruzer Glide – флеш-накопитель, предназначенный для хранения и транспортировки файлов различных типов: фотографий, видеороликов, музыки и текстовых документов. Благодаря компактным размерам он легко поместится в сумке или кармане верхней одежды. 

Отзывы о товаре Флешка SanDisk Cruzer 32GB USB 2.0




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Характеристики
Бренд
SANDISK
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Описание
SanDisk Cruzer Glide – флеш-накопитель, предназначенный для хранения и транспортировки файлов различных типов: фотографий, видеороликов, музыки и текстовых документов. Благодаря компактным размерам он легко поместится в сумке или кармане верхней одежды. 
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Флешка SanDisk Cruzer 32GB USB 2.0 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1070 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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