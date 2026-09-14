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Флешка SanDisk Ultra 32Gb (SDCZ460-032G-G46) USB-C купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Флешка SanDisk Ultra 32Gb (SDCZ460-032G-G46) USB-C

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Флешка SanDisk Ultra 32Gb (SDCZ460-032G-G46) USB-C - фото 1
Флешка SanDisk Ultra 32Gb (SDCZ460-032G-G46) USB-C - фото 2
Флешка SanDisk Ultra 32Gb (SDCZ460-032G-G46) USB-C - фото 3
Флешка SanDisk Ultra 32Gb (SDCZ460-032G-G46) USB-C - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Флешки
  • Флешка SanDisk Ultra 32Gb (SDCZ460-032G-G46) USB-C - фото 1
  • Флешка SanDisk Ultra 32Gb (SDCZ460-032G-G46) USB-C - фото 2
  • Флешка SanDisk Ultra 32Gb (SDCZ460-032G-G46) USB-C - фото 3
  • Флешка SanDisk Ultra 32Gb (SDCZ460-032G-G46) USB-C - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-8%
1 210 руб.  1 320 руб. 
Начислим 20 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 468075
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Флешка SanDisk Ultra 32Gb (SDCZ460-032G-G46) USB-C
1 210 руб. -8%
1 320 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SANDISK
Тип товара
Флешки
Размеры в упаковке, см
5х3х1
Вес, г.
100

Описание товара Флешка SanDisk Ultra 32Gb (SDCZ460-032G-G46) USB-C

Флешка SanDisk Ultra USB Type-C 32GB предназначена для использования с устройствами, оборудованными симметричным портом USB Type-C. Она обеспечивает быструю передачу данных: скорость чтения достигает 150 МБ/с. Накопитель подходит для хранения, копирования и транспортировки больших объемов информации и пригодится дома, на работе или в учебном заведении. В этой модели предусмотрена функция резервного копирования данных.

Отзывы о товаре Флешка SanDisk Ultra 32Gb (SDCZ460-032G-G46) USB-C




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Характеристики
Бренд
SANDISK
Тип товара
Флешки
Описание
Флешка SanDisk Ultra USB Type-C 32GB предназначена для использования с устройствами, оборудованными симметричным портом USB Type-C. Она обеспечивает быструю передачу данных: скорость чтения достигает 150 МБ/с. Накопитель подходит для хранения, копирования и транспортировки больших объемов информации и пригодится дома, на работе или в учебном заведении. В этой модели предусмотрена функция резервного копирования данных.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Флешка SanDisk Ultra 32Gb (SDCZ460-032G-G46) USB-C - по цене 1210 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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