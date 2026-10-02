Флешка SanDisk Cruzer 64GB (SDCZ60-064G-B35) черный
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Характеристики
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
64
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 2.0
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 130 руб.
В наличии
Код товара: 216936
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 130 руб.
- Гарантия производителя: 2 года
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Характеристики
Бренд
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Аппаратное шифрование данных
нет
Защита от перезаписи
нет
Защита паролем
да
Особенности
компактный корпус
Резервное копирование данных
да
Сжатие данных
нет
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
64
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 2.0
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х1
Вес, г.
20
Описание товара Флешка SanDisk Cruzer 64GB (SDCZ60-064G-B35) черный
SanDisk Cruzer Glide – флеш-накопитель, предназначенный для хранения и транспортировки файлов различных типов: фотографий, видеороликов, музыки и текстовых документов. Благодаря компактным размерам он легко поместится в сумке или кармане верхней одежды.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 128 Гб, 256 Гб, USB 3.0, недорогие, в металлическом корпусе
Теги товара: 64 Гб, большого объема, с паролем, компактные
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Аппаратное шифрование данных
нет
Защита от перезаписи
нет
Защита паролем
да
Особенности
компактный корпус
Резервное копирование данных
да
Сжатие данных
нет
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
64
Водонепроницаемый корпус
нет
Развернуть
Интерфейс
USB 2.0
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
да
Страна производитель
Китай
SanDisk Cruzer Glide – флеш-накопитель, предназначенный для хранения и транспортировки файлов различных типов: фотографий, видеороликов, музыки и текстовых документов. Благодаря компактным размерам он легко поместится в сумке или кармане верхней одежды.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 128 Гб, 256 Гб, USB 3.0, недорогие, в металлическом корпусе
Теги товара: 64 Гб, большого объема, с паролем, компактные
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 128 Гб, 256 Гб, USB 3.0, недорогие, в металлическом корпусе
Теги товара: 64 Гб, большого объема, с паролем, компактные
Флешка SanDisk Cruzer 64GB (SDCZ60-064G-B35) черный - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 1130 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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