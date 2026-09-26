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Флешка SmartBuy 128Gb V-Cut black USB 3.0 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Флешка SmartBuy 128Gb V-Cut black USB 3.0

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Флешка SmartBuy 128Gb V-Cut black USB 3.0
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 410 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 326772
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Характеристики

Бренд
SmartBuy
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Размеры в упаковке, см
5х5х1
Вес, г.
5

Описание товара Флешка SmartBuy 128Gb V-Cut black USB 3.0

SmartBuy V-Cut 3.0 128GB – это компактное устройство, которое позволяет быстро передавать файлы, фотографии и документы с одного носителя на другой. Модель имеет классическую форму, продается с крышечкой для защиты интерфейса от попадания пыли и воды. Несмотря на небольшие размеры флешка имеет внушительный объем памяти – 128 Гб, которой будет достаточно для хранения большого количества важной информации.

Отзывы о товаре Флешка SmartBuy 128Gb V-Cut black USB 3.0




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Характеристики
Бренд
SmartBuy
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Описание
SmartBuy V-Cut 3.0 128GB – это компактное устройство, которое позволяет быстро передавать файлы, фотографии и документы с одного носителя на другой. Модель имеет классическую форму, продается с крышечкой для защиты интерфейса от попадания пыли и воды. Несмотря на небольшие размеры флешка имеет внушительный объем памяти – 128 Гб, которой будет достаточно для хранения большого количества важной информации.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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