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Флешка SmartBuy Glossy series 128Gb USB 3.0/3.1 Dark Grey (SB128GBGS-DG) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Флешка SmartBuy Glossy series 128Gb USB 3.0/3.1 Dark Grey (SB128GBGS-DG)

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Флешка SmartBuy Glossy series 128Gb USB 3.0/3.1 Dark Grey (SB128GBGS-DG) - фото 1
Флешка SmartBuy Glossy series 128Gb USB 3.0/3.1 Dark Grey (SB128GBGS-DG) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Флешки
  • Флешка SmartBuy Glossy series 128Gb USB 3.0/3.1 Dark Grey (SB128GBGS-DG) - фото 1
  • Флешка SmartBuy Glossy series 128Gb USB 3.0/3.1 Dark Grey (SB128GBGS-DG) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 410 руб. 
Начислим 23 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 501654
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Флешка SmartBuy Glossy series 128Gb USB 3.0/3.1 Dark Grey (SB128GBGS-DG)
1 410 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SmartBuy
Тип товара
Флешки
Размеры в упаковке, см
10х5х1
Вес, г.
10

Описание товара Флешка SmartBuy Glossy series 128Gb USB 3.0/3.1 Dark Grey (SB128GBGS-DG)

Флеш-диск Smartbuy подойдёт для людей, которым нужно держать под рукой видео, большие фотоальбомы и базы данных. Благодаря мощному контроллеру и интерфейсу USB 3.0 он может считывать файлы со скоростью до 112 Мб/с и записывать – до 33 Мб/с. Полупрозрачный корпус делает флешку отличным дополнением к высококлассной электронике. А специальная петелька позволяет носить её на ремешке или брелоке.

Отзывы о товаре Флешка SmartBuy Glossy series 128Gb USB 3.0/3.1 Dark Grey (SB128GBGS-DG)




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Характеристики
Бренд
SmartBuy
Тип товара
Флешки
Описание
Флеш-диск Smartbuy подойдёт для людей, которым нужно держать под рукой видео, большие фотоальбомы и базы данных. Благодаря мощному контроллеру и интерфейсу USB 3.0 он может считывать файлы со скоростью до 112 Мб/с и записывать – до 33 Мб/с. Полупрозрачный корпус делает флешку отличным дополнением к высококлассной электронике. А специальная петелька позволяет носить её на ремешке или брелоке.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Флешка SmartBuy Glossy series 128Gb USB 3.0/3.1 Dark Grey (SB128GBGS-DG) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 1410 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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