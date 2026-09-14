Флешка SmartBuy 128Gb Crown Blue SB128GBCRW-Bl
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Характеристики
Тип товара
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-8%1 410 руб. 1 530 руб.
В наличии
Код товара: 467411
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 410 руб. -8%
1 530 руб.
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
5х2х1
Вес, г.
10
Описание товара Флешка SmartBuy 128Gb Crown Blue SB128GBCRW-Bl
Флеш-накопитель Smartbuy Crown 128GB, Синий - практичное решение для хранения данных и приятный подарок. Корпус изделия из современных материалов и надежно прехраняет накопитель от повреждений, а также пыли и влаги. Компактные размеры позволяют носить флешку в качестве оригинального аксессуара. Данная модель флеш-накопителя предназначена для хранения информации и оперативного обмена данными с устройствами, оснащёнными скоростным портом USB 3.1 Gen 1. Для корртной работы не требует установки специального программного обеспечения.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
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Флеш-накопитель Smartbuy Crown 128GB, Синий - практичное решение для хранения данных и приятный подарок. Корпус изделия из современных материалов и надежно прехраняет накопитель от повреждений, а также пыли и влаги. Компактные размеры позволяют носить флешку в качестве оригинального аксессуара. Данная модель флеш-накопителя предназначена для хранения информации и оперативного обмена данными с устройствами, оснащёнными скоростным портом USB 3.1 Gen 1. Для корртной работы не требует установки специального программного обеспечения.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
Флешка SmartBuy 128Gb Crown Blue SB128GBCRW-Bl - купить по цене 1410 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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