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Флешка 128Gb SmartBuy Glossy series USB 3.0/3.1 Gen.1 Dark Blue SB128GBGS-DB купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Флешка 128Gb SmartBuy Glossy series USB 3.0/3.1 Gen.1 Dark Blue SB128GBGS-DB

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Флешка 128Gb SmartBuy Glossy series USB 3.0/3.1 Gen.1 Dark Blue SB128GBGS-DB - фото 1
Флешка 128Gb SmartBuy Glossy series USB 3.0/3.1 Gen.1 Dark Blue SB128GBGS-DB - фото 2
Флешка 128Gb SmartBuy Glossy series USB 3.0/3.1 Gen.1 Dark Blue SB128GBGS-DB - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Флешки
  • Флешка 128Gb SmartBuy Glossy series USB 3.0/3.1 Gen.1 Dark Blue SB128GBGS-DB - фото 1
  • Флешка 128Gb SmartBuy Glossy series USB 3.0/3.1 Gen.1 Dark Blue SB128GBGS-DB - фото 2
  • Флешка 128Gb SmartBuy Glossy series USB 3.0/3.1 Gen.1 Dark Blue SB128GBGS-DB - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 410 руб. 

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В наличии
Код товара: 654483
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Флешка 128Gb SmartBuy Glossy series USB 3.0/3.1 Gen.1 Dark Blue SB128GBGS-DB
1 410 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SmartBuy
Тип товара
Флешки
Размеры в упаковке, см
10х8х1
Вес, г.
10

Описание товара Флешка 128Gb SmartBuy Glossy series USB 3.0/3.1 Gen.1 Dark Blue SB128GBGS-DB

USB Флэш-накопитель Smartbuy Glossy сделан из полупрозрачного пластика и оснащен LED-индикатором работы. Glossy оборудован специальной системой для крепления колпачка - с помощью скобки он фиксируется между двумя выступающими пластинками на устройстве. Это очень удобно и минимизирует вероятность потери защитного колпачка. За эту же скобку устройство можно прикрепить к шнурку, чтобы накопитель всегда был под рукой.

Отзывы о товаре Флешка 128Gb SmartBuy Glossy series USB 3.0/3.1 Gen.1 Dark Blue SB128GBGS-DB




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Характеристики
Бренд
SmartBuy
Тип товара
Флешки
Описание
USB Флэш-накопитель Smartbuy Glossy сделан из полупрозрачного пластика и оснащен LED-индикатором работы. Glossy оборудован специальной системой для крепления колпачка - с помощью скобки он фиксируется между двумя выступающими пластинками на устройстве. Это очень удобно и минимизирует вероятность потери защитного колпачка. За эту же скобку устройство можно прикрепить к шнурку, чтобы накопитель всегда был под рукой.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Флешка 128Gb SmartBuy Glossy series USB 3.0/3.1 Gen.1 Dark Blue SB128GBGS-DB - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 1410 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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