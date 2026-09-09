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Флешка Sandisk Cruzer Ultra Flair 32Gb (SDCZ73-032G-G46) USB3.0 серебристый/черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Флешка Sandisk Cruzer Ultra Flair 32Gb (SDCZ73-032G-G46) USB3.0 серебристый/черный

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Флешка Sandisk Cruzer Ultra Flair 32Gb (SDCZ73-032G-G46) USB3.0 серебристый/черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 020 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 257107
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Характеристики

Бренд
SANDISK
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Размеры в упаковке, см
15х10х1
Вес, г.
20

Описание товара Флешка Sandisk Cruzer Ultra Flair 32Gb (SDCZ73-032G-G46) USB3.0 серебристый/черный

Флешка работает с интерфейсом USB 3.0. Накопитель на 32 ГБ предназначен для хранения и переноса данных, легко подключается к ноутбукам, компьютерам и другой технике.

Отзывы о товаре Флешка Sandisk Cruzer Ultra Flair 32Gb (SDCZ73-032G-G46) USB3.0 серебристый/черный




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Характеристики
Бренд
SANDISK
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Описание
Флешка работает с интерфейсом USB 3.0. Накопитель на 32 ГБ предназначен для хранения и переноса данных, легко подключается к ноутбукам, компьютерам и другой технике.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Флешка Sandisk Cruzer Ultra Flair 32Gb (SDCZ73-032G-G46) USB3.0 серебристый/черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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