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Флешка Samsung BAR Plus 128GB gray купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Флешка Samsung BAR Plus 128GB gray

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Флешка Samsung BAR Plus 128GB gray - фото 3
Флешка Samsung BAR Plus 128GB gray - фото 4
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Флешка Samsung BAR Plus 128GB gray - фото 6
Флешка Samsung BAR Plus 128GB gray - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Материал корпуса
металл
Объем памяти, Гб
128
Водонепроницаемый корпус
да
Интерфейс
USB Type A
Скорость чтения данных, МБ/с
300
Скорость записи данных, МБ/с
50
  • Флешка Samsung BAR Plus 128GB gray - фото 1
  • Флешка Samsung BAR Plus 128GB gray - фото 2
  • Флешка Samsung BAR Plus 128GB gray - фото 3
  • Флешка Samsung BAR Plus 128GB gray - фото 4
  • Флешка Samsung BAR Plus 128GB gray - фото 5
  • Флешка Samsung BAR Plus 128GB gray - фото 6
  • Флешка Samsung BAR Plus 128GB gray - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 340 руб. 
Начислим 54 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 198080
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Флешка Samsung BAR Plus 128GB gray
3 340 руб.
  • Гарантия производителя: 5 лет
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Материал корпуса
металл
Объем памяти, Гб
128
Водонепроницаемый корпус
да
Интерфейс
USB Type A
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
нет
Скорость чтения данных, МБ/с
300
Скорость записи данных, МБ/с
50
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х1
Вес, г.
30

Описание товара Флешка Samsung BAR Plus 128GB gray

Память USB Flash 128 ГБ Samsung BAR Plus [MUF-128BE3/CN] – высокоскоростной флеш-накопитель, собранный в водонепроницаемом корпусе. Устройство способно выдерживать погружение в воду на глубину до 1 м в течение 3 суток. Производительность модели сопоставима с производительностью жестких дисков экстра-класса. Накопитель обеспечивает скорость чтения до 300 МБ/с. Максимальная скорость записи составляет 50 МБ/с. Объем устройства, равный 128 ГБ, позволяет хранить и перемещать крупные массивы информации. Память USB Flash 128 ГБ Samsung BAR Plus [MUF-128BE3/CN] поддерживает стандарт USB 3.2 Gen1. Пропускная способность такого USB-подключения составляет 5 Гбит/с. Для подключения накопителя используется наиболее широко распространенный разъем USB – Type-A. Память совместима не только с компьютерами, но и с другой техникой, например – с телевизорами, автомагнитолами и музыкальными центрами. Монолитный металлический корпус накопителя смотрится очень эффектно. Цвет устройства – серебристый. Накопитель компактен и легок: его длина равна 40 мм, а масса – 11.5 г.

Отзывы о товаре Флешка Samsung BAR Plus 128GB gray




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Материал корпуса
металл
Объем памяти, Гб
128
Водонепроницаемый корпус
да
Интерфейс
USB Type A
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
нет
Скорость чтения данных, МБ/с
300
Скорость записи данных, МБ/с
50
Страна производитель
Китай
Описание
Память USB Flash 128 ГБ Samsung BAR Plus [MUF-128BE3/CN] – высокоскоростной флеш-накопитель, собранный в водонепроницаемом корпусе. Устройство способно выдерживать погружение в воду на глубину до 1 м в течение 3 суток. Производительность модели сопоставима с производительностью жестких дисков экстра-класса. Накопитель обеспечивает скорость чтения до 300 МБ/с. Максимальная скорость записи составляет 50 МБ/с. Объем устройства, равный 128 ГБ, позволяет хранить и перемещать крупные массивы информации. Память USB Flash 128 ГБ Samsung BAR Plus [MUF-128BE3/CN] поддерживает стандарт USB 3.2 Gen1. Пропускная способность такого USB-подключения составляет 5 Гбит/с. Для подключения накопителя используется наиболее широко распространенный разъем USB – Type-A. Память совместима не только с компьютерами, но и с другой техникой, например – с телевизорами, автомагнитолами и музыкальными центрами. Монолитный металлический корпус накопителя смотрится очень эффектно. Цвет устройства – серебристый. Накопитель компактен и легок: его длина равна 40 мм, а масса – 11.5 г.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Флешка Samsung BAR Plus 128GB gray - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 3340 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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