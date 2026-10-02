Флешка Kingston 256Gb DataTraveler 80 (DT80/256GB) USB Type-C
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Характеристики
Тип товара
Флешки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-16%4 290 руб. 5 110 руб.
В наличии
Код товара: 412620
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
4 290 руб. -16%
5 110 руб.
- Гарантия производителя: 1 месяц
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
5х2х1
Вес, г.
14
Описание товара Флешка Kingston 256Gb DataTraveler 80 (DT80/256GB) USB Type-C
Kingston DataTraveler 80 — это высокопроизводительный USB-накопитель для ноутбуков, ПК, смартфонов и планшетов с портами Type-C. Благодаря высокой скорости работы (до 200МБ/с при чтении и 60 МБ/с при записи) DataTraveler 80 обеспечивает быструю и удобную передачу информации. Компактная конструкция с колпачком отличается прочным корпусом и снабжена брелоком. Устройство удобно всегда иметь при себе.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
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Kingston DataTraveler 80 — это высокопроизводительный USB-накопитель для ноутбуков, ПК, смартфонов и планшетов с портами Type-C. Благодаря высокой скорости работы (до 200МБ/с при чтении и 60 МБ/с при записи) DataTraveler 80 обеспечивает быструю и удобную передачу информации. Компактная конструкция с колпачком отличается прочным корпусом и снабжена брелоком. Устройство удобно всегда иметь при себе.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
Флешка Kingston 256Gb DataTraveler 80 (DT80/256GB) USB Type-C – стоимость товара 4290 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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