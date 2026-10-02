Top.Mail.Ru
Флешка Kingston 256Gb DataTraveler 80 (DT80/256GB) USB Type-C купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Флешка Kingston 256Gb DataTraveler 80 (DT80/256GB) USB Type-C

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Флешка Kingston 256Gb DataTraveler 80 (DT80/256GB) USB Type-C - фото 1
Флешка Kingston 256Gb DataTraveler 80 (DT80/256GB) USB Type-C - фото 2
Флешка Kingston 256Gb DataTraveler 80 (DT80/256GB) USB Type-C - фото 3
Флешка Kingston 256Gb DataTraveler 80 (DT80/256GB) USB Type-C - фото 4
Флешка Kingston 256Gb DataTraveler 80 (DT80/256GB) USB Type-C - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Флешки
  • Флешка Kingston 256Gb DataTraveler 80 (DT80/256GB) USB Type-C - фото 1
  • Флешка Kingston 256Gb DataTraveler 80 (DT80/256GB) USB Type-C - фото 2
  • Флешка Kingston 256Gb DataTraveler 80 (DT80/256GB) USB Type-C - фото 3
  • Флешка Kingston 256Gb DataTraveler 80 (DT80/256GB) USB Type-C - фото 4
  • Флешка Kingston 256Gb DataTraveler 80 (DT80/256GB) USB Type-C - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-16%
4 290 руб.  5 110 руб. 
Начислим 258 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 412620
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Флешка Kingston 256Gb DataTraveler 80 (DT80/256GB) USB Type-C
4 290 руб. -16%
5 110 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kingston
Тип товара
Флешки
Размеры в упаковке, см
5х2х1
Вес, г.
14

Описание товара Флешка Kingston 256Gb DataTraveler 80 (DT80/256GB) USB Type-C

Kingston DataTraveler 80 — это высокопроизводительный USB-накопитель для ноутбуков, ПК, смартфонов и планшетов с портами Type-C. Благодаря высокой скорости работы (до 200МБ/с при чтении и 60 МБ/с при записи) DataTraveler 80 обеспечивает быструю и удобную передачу информации. Компактная конструкция с колпачком отличается прочным корпусом и снабжена брелоком. Устройство удобно всегда иметь при себе.

Отзывы о товаре Флешка Kingston 256Gb DataTraveler 80 (DT80/256GB) USB Type-C




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Kingston
Тип товара
Флешки
Описание
Kingston DataTraveler 80 — это высокопроизводительный USB-накопитель для ноутбуков, ПК, смартфонов и планшетов с портами Type-C. Благодаря высокой скорости работы (до 200МБ/с при чтении и 60 МБ/с при записи) DataTraveler 80 обеспечивает быструю и удобную передачу информации. Компактная конструкция с колпачком отличается прочным корпусом и снабжена брелоком. Устройство удобно всегда иметь при себе.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Флешка Kingston 256Gb DataTraveler 80 (DT80/256GB) USB Type-C – стоимость товара 4290 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...