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Флешка Netac US2 256Gb (NT03US2N-256G-32SL), USB3.2 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Флешка Netac US2 256Gb (NT03US2N-256G-32SL), USB3.2

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Флешка Netac US2 256Gb (NT03US2N-256G-32SL), USB3.2 - фото 1
Флешка Netac US2 256Gb (NT03US2N-256G-32SL), USB3.2 - фото 2
Флешка Netac US2 256Gb (NT03US2N-256G-32SL), USB3.2 - фото 3
Флешка Netac US2 256Gb (NT03US2N-256G-32SL), USB3.2 - фото 4
Флешка Netac US2 256Gb (NT03US2N-256G-32SL), USB3.2 - фото 5
Флешка Netac US2 256Gb (NT03US2N-256G-32SL), USB3.2 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Флешки
  • Флешка Netac US2 256Gb (NT03US2N-256G-32SL), USB3.2 - фото 1
  • Флешка Netac US2 256Gb (NT03US2N-256G-32SL), USB3.2 - фото 2
  • Флешка Netac US2 256Gb (NT03US2N-256G-32SL), USB3.2 - фото 3
  • Флешка Netac US2 256Gb (NT03US2N-256G-32SL), USB3.2 - фото 4
  • Флешка Netac US2 256Gb (NT03US2N-256G-32SL), USB3.2 - фото 5
  • Флешка Netac US2 256Gb (NT03US2N-256G-32SL), USB3.2 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 870 руб. 
Начислим 78 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 571133
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Флешка Netac US2 256Gb (NT03US2N-256G-32SL), USB3.2
4 870 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
NETAC
Тип товара
Флешки
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х9х2
Вес, г.
70

Описание товара Флешка Netac US2 256Gb (NT03US2N-256G-32SL), USB3.2

Интерфейс USB 3.2 Gen 2, скорость записи до 500 МБ / с, скорость чтения до 550 МБ / с, свободная передача больших данных и хранение больших файлов по желанию. Корпус изготовлен из цинкового сплава с использованием процесса вакуумного нанесения покрытия. Компьютерный офис, воспроизведение видео в автомобиле, воспроизведение видео на экране.

Отзывы о товаре Флешка Netac US2 256Gb (NT03US2N-256G-32SL), USB3.2




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
NETAC
Тип товара
Флешки
Страна производитель
Китай
Описание
Интерфейс USB 3.2 Gen 2, скорость записи до 500 МБ / с, скорость чтения до 550 МБ / с, свободная передача больших данных и хранение больших файлов по желанию. Корпус изготовлен из цинкового сплава с использованием процесса вакуумного нанесения покрытия. Компьютерный офис, воспроизведение видео в автомобиле, воспроизведение видео на экране.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Флешка Netac US2 256Gb (NT03US2N-256G-32SL), USB3.2 - по цене 4870 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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