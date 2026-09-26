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Характеристики
Тип товара
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 770 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 421432
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Описание товара Флешка SanDisk 512Gb Ultra (SDCZ48-512G-G46) USB3.0 черный
Флеш-диск SanDisk Ultra позволяет перенести и сохранить большое количество фильмов, музыки, документов и другой информации, освобождая тем самым место на диске. А благодаря скорости передачи файлов до 130 МБ/сек обмен данными между устройствами не займёт много времени. Аксессуар выполнен из прочного пластика, а выдвижная конструкция коннектора предотвращает его механическое повреждение. За счёт компактных габаритов накопитель легко помещается в сумку или карман, поэтому вы сможете захватить его в поездку или на работу. Кроме того, на корпусе есть удобная петелька, с помощью которой флешку можно прицепить к связке ключей.
Флеш-диск SanDisk Ultra позволяет перенести и сохранить большое количество фильмов, музыки, документов и другой информации, освобождая тем самым место на диске. А благодаря скорости передачи файлов до 130 МБ/сек обмен данными между устройствами не займёт много времени. Аксессуар выполнен из прочного пластика, а выдвижная конструкция коннектора предотвращает его механическое повреждение. За счёт компактных габаритов накопитель легко помещается в сумку или карман, поэтому вы сможете захватить его в поездку или на работу. Кроме того, на корпусе есть удобная петелька, с помощью которой флешку можно прицепить к связке ключей.
Флешка SanDisk 512Gb Ultra (SDCZ48-512G-G46) USB3.0 черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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