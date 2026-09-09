Флешка Transcend 128Gb Jetflash 700 TS128GJF700 USB3.0 черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 160 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 257091
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х10х1
Вес, г.
10
Описание товара Флешка Transcend 128Gb Jetflash 700 TS128GJF700 USB3.0 черный
Флешка работает с интерфейсом USB 3.0. Флеш-накопитель на 128 ГБ оптимален для хранения многочисленных файлов и папок с данными.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 080 руб.520 руб. в СплитФлешка Kingston 64Gb DTDUO3CG3/64GB USB Type-C 3.2 Gen 1/USB 3.2...
-
В наличииЦена 2 120 руб.530 руб. в СплитФлешка Transcend JetFlash 64Gb 700 черный
-
В наличииЦена 2 170 руб.543 руб. в СплитФлешка Transcend Jetflash 760 128GB (TS128GJF760) черный/красный
-
В наличииЦена 2 170 руб.543 руб. в СплитФлешка Transcend JetFlash 790 128Gb (TS128GJF790W)
-
В наличииЦена 2 190 руб.548 руб. в СплитФлешка Transcend JetFlash 790 128Gb USB3.0 Black
-
В наличииЦена 2 230 руб.558 руб. в СплитФлешка Transcend 128Gb Jetflash 730 TS128GJF730 USB3.0 белый
-
В наличииЦена 2 300 руб.575 руб. в СплитФлешка SanDisk Ultra 128Gb (SDCZ48-128G-U46) USB3.0 черный
-
В наличииЦена 2 370 руб.593 руб. в СплитФлешка SanDisk Ultra 128Gb (SDCZ460-128G-G46) USB Type-C Flash D...
-
В наличииЦена 2 440 руб.610 руб. в СплитФлешка Kingston 128Gb DTDUO3CG3/128GB USB Type-C 3.2 Gen 1/USB 3...
-
В наличииЦена 2 450 руб.613 руб. в СплитФлешка Kingston 256Gb DataTraveler Exodia (DTX/256GB) USB3.1 чер...
-
В наличииЦена 2 459 руб.615 руб. в СплитФлешка Netac U278 128GB USB3.2 (NT03U278N-128G-32PN)
-
В наличииЦена 2 510 руб.628 руб. в СплитФлешка Samsung BAR Plus 64Gb Silver
Флешка работает с интерфейсом USB 3.0. Флеш-накопитель на 128 ГБ оптимален для хранения многочисленных файлов и папок с данными.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
Флешка Transcend 128Gb Jetflash 700 TS128GJF700 USB3.0 черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Флешка Transcend 128Gb Jetflash 700 TS128GJF700 USB3.0 черный