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Флешка Netac U182 Red 256Gb (NT03U182N-256G-30RE) чёрно-красная купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Флешка Netac U182 Red 256Gb (NT03U182N-256G-30RE) чёрно-красная

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Флешка Netac U182 Red 256Gb (NT03U182N-256G-30RE) чёрно-красная - фото 1
Флешка Netac U182 Red 256Gb (NT03U182N-256G-30RE) чёрно-красная - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Флешки
  • Флешка Netac U182 Red 256Gb (NT03U182N-256G-30RE) чёрно-красная - фото 1
  • Флешка Netac U182 Red 256Gb (NT03U182N-256G-30RE) чёрно-красная - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 720 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 510768
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Характеристики

Бренд
NETAC
Тип товара
Флешки
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
5х5х1
Вес, г.
20

Описание товара Флешка Netac U182 Red 256Gb (NT03U182N-256G-30RE) чёрно-красная

Флеш-накопитель объемом 256 ГБ предназначен для записи, чтения и хранения данных. Используется совместно с цифровыми устройствами, поддерживающими работу с флеш-накопителями.

Отзывы о товаре Флешка Netac U182 Red 256Gb (NT03U182N-256G-30RE) чёрно-красная




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Характеристики
Бренд
NETAC
Тип товара
Флешки
Страна производитель
Китай
Описание
Флеш-накопитель объемом 256 ГБ предназначен для записи, чтения и хранения данных. Используется совместно с цифровыми устройствами, поддерживающими работу с флеш-накопителями.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Флешка Netac U182 Red 256Gb (NT03U182N-256G-30RE) чёрно-красная - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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