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Флешка A-Data 32Gb UV150 (AUV150-32G-RBK) USB3.1 Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Флешка A-Data 32Gb UV150 (AUV150-32G-RBK) USB3.1 Black

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Флешка A-Data 32Gb UV150 (AUV150-32G-RBK) USB3.1 Black
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-21%
670 руб.  850 руб. 
Начислим 21 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 294553
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Флешка A-Data 32Gb UV150 (AUV150-32G-RBK) USB3.1 Black
670 руб. -21%
850 руб.
  • Гарантия производителя: 5 лет
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
A-Data
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Размеры в упаковке, см
5х3х1
Вес, г.
20

Описание товара Флешка A-Data 32Gb UV150 (AUV150-32G-RBK) USB3.1 Black

Флешка A-Data 32Gb UV150 (AUV150-32G-RBK) USB3.1 Black

Отзывы о товаре Флешка A-Data 32Gb UV150 (AUV150-32G-RBK) USB3.1 Black




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Характеристики
Бренд
A-Data
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Описание
Флешка A-Data 32Gb UV150 (AUV150-32G-RBK) USB3.1 Black
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Флешка A-Data 32Gb UV150 (AUV150-32G-RBK) USB3.1 Black - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 670 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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