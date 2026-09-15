Флешка Netac U505 64Gb (NT03U505N-064G-20BK) USB2.0
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Флешки
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
64
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 2.0
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-16%660 руб. 790 руб.
В наличии
Код товара: 499345
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
660 руб. -16%
790 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Флешки
ReadyBoost
нет
Аппаратное шифрование данных
нет
Защита от перезаписи
нет
Защита паролем
нет
Особенности
вращающаяся крышка
Резервное копирование данных
нет
Сжатие данных
нет
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
64
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 2.0
Индикатор передачи данных
нет
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х10х1
Вес, г.
100
Описание товара Флешка Netac U505 64Gb (NT03U505N-064G-20BK) USB2.0
Отличается удобным дизайном, идеально подходящим для ситуаций, когда обычные накопители оказываются слишком большими — например, когда их требуется подключить к телевизору или автомобильной аудиосистеме. Однако, несмотря на компактные размеры, USB-флеш-накопитель достаточно емкий для хранения любимых файлов и важнейших личных данных.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 128 Гб, 256 Гб, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
Теги товара: 64 Гб, большого объема
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Флешки
ReadyBoost
нет
Аппаратное шифрование данных
нет
Защита от перезаписи
нет
Защита паролем
нет
Особенности
вращающаяся крышка
Резервное копирование данных
нет
Сжатие данных
нет
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
64
Развернуть
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 2.0
Индикатор передачи данных
нет
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Страна производитель
Китай
Отличается удобным дизайном, идеально подходящим для ситуаций, когда обычные накопители оказываются слишком большими — например, когда их требуется подключить к телевизору или автомобильной аудиосистеме. Однако, несмотря на компактные размеры, USB-флеш-накопитель достаточно емкий для хранения любимых файлов и важнейших личных данных.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 128 Гб, 256 Гб, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
Теги товара: 64 Гб, большого объема
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 128 Гб, 256 Гб, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
Теги товара: 64 Гб, большого объема
Флешка Netac U505 64Gb (NT03U505N-064G-20BK) USB2.0 - данный товар вы можете купить по цене 660 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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