Флешка Netac UM2 32Gb (NT03UM2N-032G-32RE), USB3.0
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Флешки
Материал корпуса
пластик, металл
Объем памяти, Гб
32
Интерфейс
USB3.0
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
660 руб.
В наличии
Код товара: 571129
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
660 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Флешки
Аппаратное шифрование данных
да
Особенности
компактный размер
Цвет
красный
Материал корпуса
пластик, металл
Объем памяти, Гб
32
Интерфейс
USB3.0
Индикатор передачи данных
нет
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х6х1
Вес, г.
20
Описание товара Флешка Netac UM2 32Gb (NT03UM2N-032G-32RE), USB3.0
Оснащен интерфейсом USB 3.2, скорость чтения до 140 МБ / с, более эффективная, меньше времени ожидания. Встроенное программное обеспечение для шифрования данных, легко добавляемое с помощью простых настроек для предотвращения утечки данных.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, компактные
Теги товара: 32 Гб, в металлическом корпусе
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Флешки
Аппаратное шифрование данных
да
Особенности
компактный размер
Цвет
красный
Материал корпуса
пластик, металл
Объем памяти, Гб
32
Интерфейс
USB3.0
Индикатор передачи данных
нет
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
нет
Страна производитель
Китай
Оснащен интерфейсом USB 3.2, скорость чтения до 140 МБ / с, более эффективная, меньше времени ожидания. Встроенное программное обеспечение для шифрования данных, легко добавляемое с помощью простых настроек для предотвращения утечки данных.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, компактные
Теги товара: 32 Гб, в металлическом корпусе
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, компактные
Теги товара: 32 Гб, в металлическом корпусе
Флешка Netac UM2 32Gb (NT03UM2N-032G-32RE), USB3.0 - стоимость товара 660 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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