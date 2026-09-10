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Флешка A-DATA C008 32GB White-Blue (AC008-32G-RWE) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Флешка A-DATA C008 32GB White-Blue (AC008-32G-RWE)

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Флешка A-DATA C008 32GB White-Blue (AC008-32G-RWE)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-20%
630 руб.  790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 328754
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Характеристики

Бренд
A-Data
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Размеры в упаковке, см
10х10х10
Вес, г.
23

Описание товара Флешка A-DATA C008 32GB White-Blue (AC008-32G-RWE)

Флэш-диск ADATA C008 – простое и удобное устройство для хранения и транспортировки данных. На нём достаточно места для фотографий и видеороликов, музыки и текстов в цифровых форматах, а также для файлов других типов. Благодаря минималистичному дизайну накопитель легко сочетается с одеждой в разных стилях.

Отзывы о товаре Флешка A-DATA C008 32GB White-Blue (AC008-32G-RWE)




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Характеристики
Бренд
A-Data
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Описание
Флэш-диск ADATA C008 – простое и удобное устройство для хранения и транспортировки данных. На нём достаточно места для фотографий и видеороликов, музыки и текстов в цифровых форматах, а также для файлов других типов. Благодаря минималистичному дизайну накопитель легко сочетается с одеждой в разных стилях.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Флешка A-DATA C008 32GB White-Blue (AC008-32G-RWE) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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