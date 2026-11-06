Флешка 8Gb SmartBuy MU30 SB008GBMU308
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Флешка 8Gb SmartBuy MU30 SB008GBMU308
Эта флешка имеет емкость 8 гигабайт, что позволяет хранить большое количество файлов, таких как документы, фотографии, видео и музыку. Она оснащена интерфейсом USB 2.0, который является широко используемым и совместимым с большинством компьютеров, ноутбуков и других устройств. Скорость чтения составляет 20 мегабайт в секунду, что позволяет достаточно быстро загружать файлы на ваш компьютер или другое устройство. Скорость записи составляет 10 мегабайт в секунду, что является средним показателем для USB 2.0 флешек. Флешка имеет металлический корпус, который обеспечивает прочность и долговечность устройства. Корпус также помогает защитить внутренние компоненты флешки от повреждений, таких как царапины или удары. Память флешки использует технологию NAND, которая является одной из самых распространенных и надежных технологий хранения данных на флеш-накопителях.
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
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