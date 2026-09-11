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Флешка QUMO USB 2.0 32GB Cosmos QM32GUD-Cos купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Флешка QUMO USB 2.0 32GB Cosmos QM32GUD-Cos

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Флешка QUMO USB 2.0 32GB Cosmos QM32GUD-Cos
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Флешки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-27%
520 руб.  710 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 519059
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Характеристики

Бренд
Qumo
Тип товара
Флешки
Размеры в упаковке, см
10х8х1
Вес, г.
10

Описание товара Флешка QUMO USB 2.0 32GB Cosmos QM32GUD-Cos

Уникальная флешка QUMO Cosmos – это надежное, современное устройство для хранения и перемещения информации. Обтекаемый прочный корпус из цинкового сплава превосходно защищает флешку от механических повреждений. Отсутствие колпачка делает использование QUMO Cosmos максимально удобным, а благодаря использованию СОВ технологии производства флеш-чипов, накопитель является влагозащищённым.

Отзывы о товаре Флешка QUMO USB 2.0 32GB Cosmos QM32GUD-Cos




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Характеристики
Бренд
Qumo
Тип товара
Флешки
Описание
Уникальная флешка QUMO Cosmos – это надежное, современное устройство для хранения и перемещения информации. Обтекаемый прочный корпус из цинкового сплава превосходно защищает флешку от механических повреждений. Отсутствие колпачка делает использование QUMO Cosmos максимально удобным, а благодаря использованию СОВ технологии производства флеш-чипов, накопитель является влагозащищённым.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Флешка QUMO USB 2.0 32GB Cosmos QM32GUD-Cos - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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