Флешка Netac U505 16Gb (NT03U505N-016G-20BK)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Флешки
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
16
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 2.0
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-17%550 руб. 660 руб.
В наличии
Код товара: 496176
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
550 руб. -17%
660 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Флешки
ReadyBoost
нет
Аппаратное шифрование данных
нет
Защита от перезаписи
нет
Защита паролем
нет
Особенности
вращающаяся крышка
Резервное копирование данных
нет
Сжатие данных
нет
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
16
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 2.0
Индикатор передачи данных
нет
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
5х2х1
Вес, г.
12
Описание товара Флешка Netac U505 16Gb (NT03U505N-016G-20BK)
Отличается удобным дизайном, идеально подходящим для ситуаций, когда обычные накопители оказываются слишком большими — например, когда их требуется подключить к телевизору или автомобильной аудиосистеме. Однако, несмотря на компактные размеры, USB-флеш-накопитель достаточно емкий для хранения любимых файлов и важнейших личных данных.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
Теги товара: 16 Гб
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Флешки
ReadyBoost
нет
Аппаратное шифрование данных
нет
Защита от перезаписи
нет
Защита паролем
нет
Особенности
вращающаяся крышка
Резервное копирование данных
нет
Сжатие данных
нет
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
16
Развернуть
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 2.0
Индикатор передачи данных
нет
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Страна производитель
Китай
Отличается удобным дизайном, идеально подходящим для ситуаций, когда обычные накопители оказываются слишком большими — например, когда их требуется подключить к телевизору или автомобильной аудиосистеме. Однако, несмотря на компактные размеры, USB-флеш-накопитель достаточно емкий для хранения любимых файлов и важнейших личных данных.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
Теги товара: 16 Гб
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
Теги товара: 16 Гб
Флешка Netac U505 16Gb (NT03U505N-016G-20BK) – стоимость товара 550 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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