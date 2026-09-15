Флешка 32Gb SmartBuy Clue USB 3.1 Black SB32GBCLU-K3
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Характеристики
Тип товара
Флешки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-19%550 руб. 680 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 654515
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
10х8х1
Вес, г.
10
Описание товара Флешка 32Gb SmartBuy Clue USB 3.1 Black SB32GBCLU-K3
USB накопитель Smartbuy - незаменимый помощник при хранении Вашей личной информации! Smartbuy Clue - популярная модель накопителя с объемом 32 Gb. Имеет интерфейс подключения USB 3.1, что обеспечивает высокую скорость передачи данных.SmartBuy - известный бренд, который зарекомендовал себя как производитель качественных и надежных USB накопителей.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
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USB накопитель Smartbuy - незаменимый помощник при хранении Вашей личной информации! Smartbuy Clue - популярная модель накопителя с объемом 32 Gb. Имеет интерфейс подключения USB 3.1, что обеспечивает высокую скорость передачи данных.SmartBuy - известный бренд, который зарекомендовал себя как производитель качественных и надежных USB накопителей.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
Флешка 32Gb SmartBuy Clue USB 3.1 Black SB32GBCLU-K3 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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