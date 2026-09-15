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Флешка Netac UM2 32Gb (NT03UM2N-032G-20BK), USB2.0 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Флешка Netac UM2 32Gb (NT03UM2N-032G-20BK), USB2.0

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Флешка Netac UM2 32Gb (NT03UM2N-032G-20BK), USB2.0 - фото 1
Флешка Netac UM2 32Gb (NT03UM2N-032G-20BK), USB2.0 - фото 2
Флешка Netac UM2 32Gb (NT03UM2N-032G-20BK), USB2.0 - фото 3
Флешка Netac UM2 32Gb (NT03UM2N-032G-20BK), USB2.0 - фото 4
Флешка Netac UM2 32Gb (NT03UM2N-032G-20BK), USB2.0 - фото 5
Флешка Netac UM2 32Gb (NT03UM2N-032G-20BK), USB2.0 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Флешки
Материал корпуса
металл
Объем памяти, Гб
32
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 2.0
Скорость чтения данных, МБ/с
35
Скорость записи данных, МБ/с
25
  • Флешка Netac UM2 32Gb (NT03UM2N-032G-20BK), USB2.0 - фото 1
  • Флешка Netac UM2 32Gb (NT03UM2N-032G-20BK), USB2.0 - фото 2
  • Флешка Netac UM2 32Gb (NT03UM2N-032G-20BK), USB2.0 - фото 3
  • Флешка Netac UM2 32Gb (NT03UM2N-032G-20BK), USB2.0 - фото 4
  • Флешка Netac UM2 32Gb (NT03UM2N-032G-20BK), USB2.0 - фото 5
  • Флешка Netac UM2 32Gb (NT03UM2N-032G-20BK), USB2.0 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
560 руб. 
Начислим 22 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 571128
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Флешка Netac UM2 32Gb (NT03UM2N-032G-20BK), USB2.0
560 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
NETAC
Тип товара
Флешки
ReadyBoost
нет
Аппаратное шифрование данных
да
Защита от перезаписи
нет
Защита паролем
нет
Особенности
разъём открытый
Резервное копирование данных
нет
Сжатие данных
нет
Цвет
черный, серебряный
Материал корпуса
металл
Объем памяти, Гб
32
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 2.0
Индикатор передачи данных
нет
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
нет
Скорость чтения данных, МБ/с
35
Скорость записи данных, МБ/с
25
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
4х1х1
Вес, г.
19

Описание товара Флешка Netac UM2 32Gb (NT03UM2N-032G-20BK), USB2.0

Флешка работает с интерфейсом USB 2.0. Накопитель на 32 ГБ предназначен для хранения и переноса данных, легко подключается к ноутбукам, компьютерам и другой технике.

Отзывы о товаре Флешка Netac UM2 32Gb (NT03UM2N-032G-20BK), USB2.0




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Характеристики
Бренд
NETAC
Тип товара
Флешки
ReadyBoost
нет
Аппаратное шифрование данных
да
Защита от перезаписи
нет
Защита паролем
нет
Особенности
разъём открытый
Резервное копирование данных
нет
Сжатие данных
нет
Цвет
черный, серебряный
Материал корпуса
металл
Объем памяти, Гб
32
Развернуть
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 2.0
Индикатор передачи данных
нет
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
нет
Скорость чтения данных, МБ/с
35
Скорость записи данных, МБ/с
25
Страна производитель
Китай
Описание
Флешка работает с интерфейсом USB 2.0. Накопитель на 32 ГБ предназначен для хранения и переноса данных, легко подключается к ноутбукам, компьютерам и другой технике.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Флешка Netac UM2 32Gb (NT03UM2N-032G-20BK), USB2.0 - данный товар вы можете купить по цене 560 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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